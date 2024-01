Predseda maďarského parlamentu nechce pustiť Švédov do NATO. Zašli príliš ďaleko, tvrdí

Predseda maďarského Národného zhromaždenia László Kövér nepodporuje vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie. Vyplýva to z rozsiahleho štvrtkového rozhovoru pre server index.hu.

Kövér je jedným z členov vládnej strany Fidesz, ktorý takýto krok odmieta. Dodal však, že by bol rád, keby mu Švédi dali šancu s čistým svedomím čo najskôr zmeniť postoj.

Príprava na Rusko? Odrazíme agresora, znie zo švédskeho cvičenia AURORA 23 Video Zistite viac o vojenskom cvičení AURORA 23 vo videu švédskych ozbrojených síl.

Podľa jeho vyjadrenia vôbec nie je trápne, že Maďarsko zostáva jedinou členskou krajinou NATO, ktoré neratifikovalo rozšírenia NATO. „Ani na chvíľu z toho nemám zlý pocit. Na druhej strane, niekto musí byť aj posledný,“ podotkol predseda parlamentu.

Pripomenul, že členské štáty NATO sa zaväzujú, že ak dôjde k napadnutiu jednej z členských krajín, ostatné štáty jej poskytnú potrebnú pomoc a ochranu. To si podľa jeho slov vyžaduje mimoriadne vysoký stupeň dôvery. „Švédsko si to neuvedomuje. V ohováraní maďarskej vlády a zužovaní poľa jej pôsobnosti zašlo tak ďaleko, že sa to nedá vrátiť späť. Mám pocit, že v mysliach Švédov je vážne nedorozumenie,“ konštatoval.

Maďarský parlament nie je ovplyvnený tureckým rozhodnutím, podotkol Kövér. „Neočakávame, že pred ratifikáciou Švédi prídu ponížene za Viktorom Orbánom, ale očakávame, že nebudú pôsobiť dojmom, že nás ignorujú. Nemyslím si, že je to priveľa,“ podčiarkol.

Predseda maďarského parlamentu adresoval odkaz aj generálnemu tajomníkovi NATO Jensovi Stoltenbergovi. Orbán mu prisľúbil, že vyzve maďarský parlament, aby hlasoval za pristúpenie Švédska. „Len aby bolo jasné: celý tento cirkus by sme už mali dávno za sebou, keby pán Stoltenberg namiesto presviedčania Budapešti vynaložil nejaké úsilie na presviedčanie švédskych politikov,“ povedal Kövér v rozhovore.