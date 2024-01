Šanca na prežitie je malá. Ruskí väzni už nedostávajú po pol roku milosť, na fronte ostanú do konca vojny

Ruským väzňom už úrady nesľubujú za účasť v bojoch na Ukrajine milosť, ako tomu bolo predtým, ale len podmienečné prepustenie. Novo ich tiež do bojov vysielajú až do konca takzvanej špeciálnej vojenskej operácie, čo je ruské oficiálne označenie pre vojnu na Ukrajine. Uviedla to stanica BBC vo svojom ruskojazyčnom vydaní.