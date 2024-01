Briti majú „dračí oheň“. Drony zničí laserom

Je to ako scéna z filmovej série Hviezdne vojny. Zo zariadenia na zemi alebo na lodi vyletí žiarivý lúč a kdesi vo výške zasiahne cieľ. Nie je to však science-fiction ani žiadny trik, ale nová zbraň britskej armády s názvom DragonFire (Dračí oheň). Ide o vysoko výkonný laser, ktorý by mal slúžiť ako obranný systém proti dronom. Za sebou má už aj prvé úspešné testy.