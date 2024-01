Nemeckými vlakmi sa neodveziete. Zvýšia železničiarom platy až o 550 eur?

Rušne sú v depe od stredy, na trať sa vrátia v pondelok po 17. hodine. Znamená to, že štrajk potrvá bezmála šesť dní, pričom zamestnanci doteraz neparalyzovali premávku počas víkendu.

Zamestnávateľ Deutsche Bahn tvrdí, že odborárom predložil veľkorysú ponuku, ale tí zatiaľ neoblomne nástoja na svojich predstavách. Národný železničný prepravca upozorňuje, že očakávania zamestnancov sú nereálne – podnik by to finančne nezvládol. Padajú silné slová: Deutsche Bahn obvinil odborárov, že si celú krajinu zobrali za rukojemníka.

Nemecká železničná spoločnosť má dovedna až 400-tisíc zamestnancov. „Odbory chcú zvýšenie mesačných platov o 550 eur. Zároveň požadujú vyplatenie jednorazového protiinflačného príspevku vo výške 4-tisíc eur, o ktorom by sa malo znovu rokovať o dvanásť mesiacov. Vyzývajú aj na skrátenie dĺžky pracovného týždňa z 38 hodín na 35 bez zníženia mzdy," informoval denník Guardian.

Deutsche Bahn navrhuje zvýšenie platov o 4,8 percenta a to od začiatku tohtoročného augusta. Ďalších 5 percent by zamestnanci dostali od jari 2025. Protiinflačný bonus by bol vyplácaný počas 32 mesiacov, čiže nie naraz. O skrátení dĺžky pracovného týždňa je zamestnávateľ ochotný diskutovať tak, že by trval 37 hodín (o hodinu menej ako v súčasnosti, ale odbory chcú mať 35 hodín), pričom za odpracovaný čas nad tento limit by ľudia dostávali príplatky.

Odborári tvrdia, že skrátenie práce je v záujme zamestnávateľa. Argumentujú tým, že by to bol benefit pre uchádzačov o zamestnanie, súčasné podmienky v Deutsche Bahn nepovažujú za atraktívne z pohľadu možných uchádzačov o robotu.

Štrajk trvajúci až 144 hodín spôsobuje viacero nepríjemností. Zvlášť sa hnevajú cestujúci, ktorí dochádzajú za prácou. Mnohí z tých, čo nemôžu pracovať z domu, si prenajali autá. Požičovne využili zvýšený dopyt, čo viedlo k tomu, že vozidlá ponúkajú až za dvojnásobok doterajšej ceny.

Ekonómovia odhadujú, že jeden deň štrajku stojí nemecké hospodárstvo 100 miliónov eur. Upozorňujú pritom, že celkové škody môžu dosiahnuť až miliardu eur, pretože krivka strát nebude do pondelka lineárna. Čím dlhšie stojí nákladná doprava, o to väčšie ujmy tento stav spôsobuje. Niektoré fabriky by mohli čeliť nedostatku surovín, čo by viedlo k dočasnému zastaveniu výroby.

V problémovej situácii sa ocitli aj automobilky. Očakáva sa skz v ich dodávkach do prístavov, odkiaľ autá smerujú na export do zámoria. Samozrejme, že môžu využiť náhradnú cestnú dopravu, ale tá podľa automobiliek nemá kapacitu ako vlaky, aby včas zaplnila vozidlami čakajúce lode.

Čo sa týka národného železničného prepravcu, ten predpokladá, že takmer celých šesť dní štrajku ho dokopy vyjde na deväťcifernú sumu. „Deutsche Bahn odhaduje svoju dennú stratu na 25 miliónov eur," uviedla stanica Deutsche Welle. Dovedna to vychádza na 150 miliónov eur.

Sú požiadavky odborárov primerané? Podľa údajov Deutsche Bahn dosahuje priemerná mesačná mzda vo firme 4200 eur. Sú v tom započítané aj príjmy tých, čo robia v kanceláriách, tí majú neraz vyšší príjem v porovnaní s tými, čo pracujú v teréne. Rušňovodiči si prídu na 3500 eur, čo je výrazne menej ako spomínaný priemer.

A ako to vyzerá na Slovensku? Strojvodca poberá okolo 1800 eur, pokladníčka, ktorá predáva cestovné lístky, zarába zhruba len 1200 eur. (Údaje z Nemecka aj zo Slovenska predstavujú výšku hrubej mzdy.)

Aktuálny štrajk je vyvrcholením nátlaku odborárov na Deutsche Bahn. Vlani v novembri zastavili dopravu na jeden deň, na začiatku januára ju paralyzovali na tri dni. Deutsche Welle poukázala na tvrdenia podnikateľov, ktorí varujú, že nespoľahlivosť železničnej nákladnej dopravy by mohla viesť k uprednostňovaniu kamiónov. To je však proti záujmom nemeckej vlády. Koaličné strany sa pred necelými tromi rokmi zhodli, že v rámci znižovania emisií by sa podiel prepravy surovín a tovarov na železnici mal do roku 2030 zvýšiť na 25 percent celkového objemu v krajine. V súčasnosti tvorí 19 percent.