Na severovýchode Ukrajiny rastú obavy z druhej ruskej okupácie. V silu svojej armády stále veria

Rusko už mesiace búši do Kupjanska, strategického železničného uzla, ktorý obsadilo na začiatku invázie v roku 2022 a ktorý Ukrajina získala späť o sedem mesiacov neskôr. Zo svojich pozícií východne od rieky Oskil, ktorá mesto pretína, však Rusko nikdy nestratilo svoj cieľ z dohľadu, píše denník The Washington Post.

Príprava na Rusov. Ukrajinské tanky si zastrieľali Video Ťažko na cvičisku, ľahšie na bojisku... / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Ukrajina posledné mesiace – opäť – vyzýva civilistov na evakuáciu, a to nielen z Kupjanska, ale aj z desiatok dedín západne od neho. To je chmúrne znamenie, že sa Kyjev obáva, že by Rusi mohli postúpiť. V sobotu prevzali kontrolu nad malou dedinou Krochmalne, čím sa k rieke o niečo priblížili. Hoci sa Kyjev snažil význam tejto straty minimalizovať a tvrdil, že v obci pred vojnou žilo len asi päť domácností, vývoj situácie a príkazy na evakuáciu podnietili obavy, že sa ukrajinské jednotky chystajú vzdať väčšieho územia.

Čítajte aj Karta sa obrátila. Zákopy a obranné opevnenia teraz stavajú Ukrajinci. Expert: Ochrana krídel do ofenzívy

„Je to desivé,“ povedala 34-ročná Diana Šapovalovová, jedna z posledných zvyšných gynekologičiek v regióne. „Sme pripravení sa evakuovať. Máme zbalené všetky veci. Naše deti vedia, že musia byť pripravené,“ opísala. Šapovalovová pôsobí v malom meste Ševčenkove, no keďže v Kupjansku nezostal žiadny gynekológ, jej pacientky za ňou často cestujú nebezpečnými cestami z východného brehu rieky. Ošetruje tiež obete úrazov a zranených vojakov, kým zamieria do väčších nemocníc.

Prekvapivý ukrajinský protiútok v tejto oblasti v roku 2022 ohromil svet. Ruské sily hromadne a bez väčších bojov utekali z miest, ktoré okupovali niekoľko mesiacov. Kyjev dúfal v podobné víťazstvá, keď vlani v lete začal ďalšiu protiofenzívu, ktorá sa sústredila prevažne na juh krajiny. Táto snaha však zlyhala, takže Rusi kontrolujú zhruba pätinu zvrchovaného územia Ukrajiny. A teraz sa zdá, že sú to Rusi, ktorí sú v ofenzíve, zatiaľ čo pomoc Ukrajine sa vo Washingtone a Bruseli zadrháva.

Civilisti, ktorí mieria preč od frontu, sa musia zastaviť v Ševčenkove, aby ich vypočuli policajti a pracovníci spravodajských služieb, ktorí kontrolujú ich telefóny a skúmajú prípadné väzby na ruských vojakov. Napriek príkazom na evakuáciu tade denne prejde menej ako tucet ľudí, väčšinou starších, uviedol jeden z policajtov v meste, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity, pretože jeho rodina žije pod ruskou okupáciou. V poslednom mesiaci podľa neho v Kupjansku a jeho okolí pribúdajú údery delostrelectva, leteckých bômb a riadených striel. „Nebolo dňa, keď by oblasť nič nezasiahlo. Je tam veľa zranených a mnoho mŕtvych vojakov a civilistov,“ dodal. Charkov – prvotný cieľ mnohých evakuovaných z Kupjansku – tiež nie je v bezpečí.

Ako teroristi. Rusi si šetrili rakety a útočili na civilistov Video „Letelo všetko,“ opísal najnovšie masívne dronové a raketové útoky ruských okupantov hovorca ukrajinského letectva Jurij Ihnat. V meste Dnipro bola poškodená aj pôrodnica. / Zdroj: Telegram V. Zelenského

Veľké obavy z možnosti, že by Rusko mohlo región znovu obsadiť, opísala tiež 54-ročná Svitlana Perepadiová, riaditeľka nemocnice, kde pracuje Šapovalovová. Ich pacienti však podľa nej často odmietajú utiecť, „kým nenastane situácia, keď granát dopadne do susedovho domu alebo na ich záhradu“.

To je prípad aj Nasti Prymenkovej, ktorá dostala oznámenie o evakuácii svojej dediny Hrušivka 16. januára, keď bola v 15. týždni tehotenstva. Dedina je už v dosahu niektorých ruských delostreleckých systémov a bola zasiahnutá aj skôr. Ale aby uvažovala o odchode z domova, povedala, že „by sa asi Rusi museli presunúť veľmi blízko k dedine alebo by niečo muselo pristáť blízko môjho domu“. Zatiaľ sú 15 míľ (24 kilometrov) ďaleko.

Čítajte aj List z Charkova: Zomreli dve ženy. Ešte to nie som ja

Dvadsaťštyriročná Prymenková hrôzy okupácie zažila. Jej rodina vtedy zakopala otcove vojenské dokumenty blízko jazera v obave, že by ich ruskí vojaci mohli nájsť a pomstiť sa. Dom jej suseda bol vyrabovaný. V júli 2022 utiekla, pretože sa bála znásilnenia zo strany ruských vojakov. Vrátila sa týždeň po oslobodení, keď ruský útok z druhej strany rieky zabil jej babku z matkinej strany.

Počas cesty domov, aby ju pochovala, sa zoznámila s tanečným inštruktorom Romanom, ktorý sa stal vojakom, a pomáhal oslobodiť Hruškivku od Rusov. V marci sa vzali a on teraz slúži v Doneckej oblasti v rovnakej brigáde ako jej otec. Ona žije doma s prarodičmi z otcovej strany a pochybuje, že by ukrajinské sily niekedy Kupjansk Rusom prenechali.

To, že má príbuzných v armáde, tiež utvrdilo jej rodinu v presvedčení, že sa nemusí evakuovať. „V prípade, že sa niečo stane, nám povedia: ‚Odíďte‘, "domnieva sa jej 63-ročná babička Nadija Svičkarová. Prymenkovia sa má dieťa narodiť v júli. "Dúfame, že dovtedy sa to všetko skončí. Nechcem, aby moje dieťa spoznalo vojnu,“ povedala.

O kus ďalej sú ľudia skeptickí. „Viac sa bojím druhej okupácie ako priameho ostreľovania,“ povedala 75-ročná Klaudia, ktorá hovorila pod podmienkou, že nesmie byť použité jej priezvisko pre prípad, že by sa Rusi vrátili. „Neverili sme, že to dôjde až sem. Bojíme sa o ostatných ľudí a bojíme sa aj o seba,“ podotkla žena, ktorá žije v obci Starovirivka, ktorá s Hruškivkou susedí, ale leží v inom okrese a ten zatiaľ nie je evakuovaný.

Napriek tomu sa v pozadí pravidelne ozýva zvuk delostreleckej paľby a ona sa pripravuje na najhoršie. V nedeľu ráno, po noci plnej silného ostreľovania za riekou, jej 55-ročná susedka Svitlana z telefónu nahlas čítala, že Rusko obsadilo Krochmalne. „Potrebujeme viac zbraní. Potrebujeme ich hneď,“ potláčala slzy Klaudia.

Ďalej smerom ku Kupjansku, v dedine Nechvolodivka, 74-ročný Ivan Bajdak uvažoval, že rozkaz bol vydaný preto, že „by sa línia mohla pohnúť“. Ukrajinskej armáde verí, ale či dokáže udržať front, je podľa neho „ťažšia otázka“. „Nemáme vybavenie. Chýba nám ľudská sila,“ povedal Bajdak.

Čítajte aj Namiesto okien iba fólie. Mnohí ľudia v okupovanom Mariupole žijú stále v ruinách

Tridsaťjedenročná Iryna Kurylovová, ktorá je v ôsmom mesiaci tehotenstva, čakala s evakuáciou z východného brehu rieky do poslednej chvíle. Lekárku navštívila až v piatom mesiaci tehotenstva, aby sa vyhla nebezpečnej ceste cez rieku do Ševčenkove. Po naliehaní Šapovalovovej nakoniec v decembri odišla do Charkova v obavách, že by inak mohla prísť o starostlivosť o svoje dve staršie deti. „Keby som nebola tehotná, neodišla by som,“ povedala. Jej rodina si na ostreľovanie zvykla a ona si myslí, že civilisti sú evakuovaní preto, aby sympatizanti s Ruskom medzi nimi neoznamovali informácie o pohybe ukrajinských vojakov.

Šapovalovová sa obáva, že čoskoro sa ani Ševčenkove nebude ďaleko od frontu. Lekárka utiekla s rodinou z ruskej okupácie v júni 2022 a presťahovala sa do amerického Ohia, kde pracovala ako upratovačka. Keď sa vrátila domov a k svojej kariére, myslela, že ich utrpenie skončilo. Teraz si tým nie je istá. „Stále veríme v armádu. Ale slepo veriť nestačí, keď počúvame švišťanie striel a výbuchy,“ zverila sa.