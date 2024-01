Erdogan podpísal dokument, ktorým Turecko schválilo vstup Švédska do NATO

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dnes podpísal dokument, ktorým Turecko schválilo vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie. Bol to posledný krok v procese ratifikácie v Turecku. Na rozšírenie NATO už chýba len súhlas Maďarska. Švédsko o vstup do aliancie požiadalo v máji 2022 spoločne so susedným Fínskom, to súhlas všetkých členských krajín získalo skôr a členom sa stalo už vlani v apríli.