Po stredajšom páde ruského transportného lietadla Il-76 (Iľjušin) v Belgorodskej oblasti bolo do márnice odvezených len päť tiel. Navyše sa na palube mali pôvodne nachádzať ruskí vysokí predstavitelia, ale agenti tamojšej tajnej služby FSB im na poslednú chvíľu zakázali nastúpiť. Informácie poskytol hovorca ukrajinskej vojenskej rozviedky (HUR) Andrij Jusov pre portál Radio Sloboda.

Pri Belgorode sa zrútilo ruské vojenské lietadlo so 74 ľudmi na palube

Správu priniesol portál Novinky.cz. „Na palube malo byť skutočne niekoľko VIP osôb z vojensko-politickej reprezentácie agresorského štátu. Ich mená sú známe a budú zverejnené, materiály budú poskytnuté v rámci medzinárodného vyšetrovania,“ citovalo Jusova Radio Sloboda.

„Na poslednú chvíľu im FSB v skutočnosti nariadila, aby nenastúpili do tohto lietadla a použili iné spôsoby dopravy. Tieto informácie už boli objasnené po tom, čo sa incident stal,“ dodal Jusov.

„Zástupcovia ruského ministerstva pre mimoriadne situácie, ktorí sa dostavili na miesto, boli pracovníkmi FSB a armády skutočne vykázaní a nebola im daná možnosť podľa protokolu miesto obhliadať a lokalizovať tento vrak,“ tvrdí Jusov.

„Zo spravodajských údajov je najmä známe, že k včerajšiemu dňu (strede) bolo v belgorodskej márnici iba päť tiel. V skutočnosti toto číslo zodpovedá počtu členov posádky lietadla Il-76, ktorý bol súčasťou ruských leteckých síl,“ dodal.

Na fotografii prevzatej z videa zverejneného ruským vyšetrovacím výborom vo štvrtok 25. januára 2024 vidieť trosky Il-76 neďaleko Jablonova v ruskej Belgorodskej oblasti.

Hovorca ukrajinskej vojenskej rozviedky (HUR) Andrij Jusov Rádiu Sloboda povedal, že Ukrajina nedostala od Ruska žiadosť o zabezpečenie pokoja vo vzdušnom priestore okolo Belehradu. Upozornil, že Rusko využíva belgorodské letisko na vojenské zásobovanie, a dodal, že pri poslednej výmene zajatcov, keď bola použitá letecká doprava, Moskva o režim pokoja Kyjev požiadala. „Tentoraz agresorský štát takéto požiadavky nevzniesol v písomnej ani ústnej forme,“ povedal Jusov. HUR už skôr uviedla, že sa v stredu mala odohrať výmena, ale Kyjev nevedel, akým spôsobom plánujú Rusov zajatcov prepravovať.

Jusov tiež uviedol, že na snímkach z miesta dopadu lietadla nie sú vidieť ľudské pozostatky a do miestnej márnice bolo dovezených päť tiel. Kyjev podľa neho nemá dostatok dôkazov, aby veril, že lietadlo skutočne prepravoval 65 zajatých ukrajinských vojakov. „Bohužiaľ, môžeme predpokladať rôzne scenáre, vrátane provokácie, ako aj využitie ukrajinských zajatcov ako ľudského štítu pre prepravu munície a zbraní pre systémy S-300,“ povedal Rádiu Sloboda.

Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec povedal, že Ukrajina zatiaľ nezaznamenala známky toho, že by sa na palube spadnutého lietadla nachádzali vojnoví zajatci. „Ak by Rusi mali nejaké fotografie či videá, že tam boli naši vojnoví zajatci, už by ich použili,“ povedal Lubinec podľa serveru Ukrajinska pravda.

Podľa agentúry Reuters ombudsman vyhlásil, že vyzve OSN a Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) na vyšetrenie pádu lietadla. „Som ale presvedčený, že.. Rusi budú robiť hlasné vyhlásenia, ale nikoho k tomu nepustia. Neuvedú na analýzu žiadne materiály a jednoducho budú viniť Ukrajinu,“ uviedol Lubinec. Na medzinárodné vyšetrovanie vyzval už v stredu večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.