Kim môže proti Soulu podniknúť "smrteľné" vojenské akcie, varovali USA. Vojny sa však neobávajú

Nemenovaní americkí predstavitelia podľa správy poukázali na to, že súčasná rétorika Kima namierená proti Južnej Kórei je agresívnejšia než doposiaľ a že by mala byť braná vážne.

„Hoci dodali, že nevidia bezprostredné riziko úplnej vojny na Kórejskom ostrove, Kim by mohol podniknúť útoky spôsobom, ktorý by podľa neho zabránil rýchlej eskalácii,“ napísal denník The New York Times (NYT).

Video Kim ukázal monštrum. Pozrite si raketu, ktorá zasiahne aj USA

Predstavitelia ako príklad uviedli delostrelecké ostreľovanie juhokórejského ostrova Jon-pchjong z roku 2010, pri ktorom zahynulo niekoľko Juhokórejčanov vrátane dvoch vojakov.

Juhokórejská Národná spravodajská služba (NIS) v decembri uviedla, že sa zvýšila pravdepodobnosť vojenských provokácií Severnej Kórey v tomto roku – pred aprílovými juhokórejskými voľbami a prezidentskými voľbami v USA, ktoré sa uskutočnenia v novembri.

Čítajte viac Soul varoval Kima, vojnou hrozí pád jeho režimu. Ako prvé udrú na KĽDR stíhačky F-35

Obavy začali narastať po tom, čo Kim vyzval svoju krajinu na posilnenie vojnovej pripravenosti, ako aj pripravenosti na „potlačenie celého juhokórejského územia v prípade nepredvídateľnej udalosti“.

Severokórejský líder okrem toho žiada zmenu ústavy s cieľom označiť južného suseda za „stáleho hlavného nepriateľa“. Jonhap poukazuje aj na opakové testy zbraní KĽDR vrátane tohtotýždňového odpálenia údajne novej strely s plochou dráhou letu.

„Takúto rétoriku od muža stojaceho na čele režimu, ktorý pokračuje v presadzovaní pokročilých vojenských schopností vrátane jadrových, musíte brať vážne,“ uviedol minulý týždeň hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby.

Prvé spoločné kybernetické cvičenie

Južná Kórea a Spojené štáty vykonali svoje prvé spoločné cvičenie kybernetickej bezpečnosti. Cieľom bolo podporiť spoločnú obranu proti narastajúcim kybernetickým hrozbám, oznámilo v piatok juhokórejské ministerstvo obrany.

Cvičenie Cyber Alliance sa odohralo 15. až 26. januára vo Veliteľstve kybernetických operácií v Južnej Kórei. Cvičenie bolo zamerané na posilnenie schopností agentov oboch krajín a výmenu informácií týkajúcich sa hekerských útokov a reakcií na kybernetické hrozby.

Obe krajiny budú ďalej rozširovať cvičenia kybernetickej bezpečnosti, profesionálny výcvik a výmenu technológií, aby posilnili svoju spoluprácu v kybernetickej oblasti, doplnilo ministerstvo obrany.

Soul a Washington pokračujú v hľadaní spôsobov obrany proti krádežiam kryptomien a iným nelegálnym aktivitám zo strany Severnej Kórey, ktoré krajina využíva na financovanie svojich jadrových a raketových programov.