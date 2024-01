Česká snemovňa pre obštrukcie opozície riešila zmenu rokovacieho poriadku. Pomohol aj nález Ústavného súdu

Opozičné obštrukcie nie sú témou iba na Slovensku. Česká Poslanecká snemovňa debatovala o obštrukciách v spojitosti so stredajším nálezom Ústavného súdu. Ten konštatoval, že dlhé bezobsažné prejavy nemôžu snemovňu paralyzovať. Podľa kabinetu by sa tak mohol zmeniť rokovací poriadok.

Podpredseda opozičného hnutia ANO Karel Havlíček sa domnieva, že Ústavný súd nemôže diktovať, ako dlho môže opozícia hovoriť, o tom podľa neho rozhoduje snemovňa. Český premiér Peter Fiala (ODS) naopak dúfa v to, že si opozícia verdikt Ústavného súdu s pokorou prečíta, čo bude mať dlhodobý vplyv na dianie v snemovni, uviedli ČT24 a ČTK.

Koalícia počas rokovania o spomalení valorizácie penzií stanovila pevný čas hlasovania. Opozícia to označila za porušenie demokratických princípov. Hnutie ANO tým potom argumentovalo na Ústavnom súde, keď sa domáhalo zrušenia novely, no neúspešne.

Súd v náleze okrem iného citoval opozičných politikov, ktorí otvorene hovorili o tom, že využívajú obštrukcie. „Nie je možné preto tvrdiť, že parlamentnej opozícii bolo odopreté právo sa k návrhu zákona vyjadriť z dôvodu nedostatku času, keď čas, ktorý k tomu dostali, využívali na zjavné obštrukcie,“ napísal súd. Pokiaľ využívajú čas na obštrukcie, nemôže sa opozícia zároveň dovolávať toho, že jej vládna väčšina nedala dosť času, tvrdí ÚS.

„Akokoľvek opozícia môže odďaľovať alebo blokovať rozhodnutia prijímané parlamentnou väčšinou, nemá zneužívanie tohto práva viesť k oslabeniu či znemožneniu efektívneho výkonu moci,“ uviedol podpredseda Ústavného súdu Vojtech Šimíček.

Koaliční politici v niektorých prípadoch uviedli, že závery súdu by mohli znamenať precedens do budúcnosti. Havlíček však odmietol, že kvôli tomu hnutie ANO od obštrukcií ustúpi. „Nevzali sme si to k srdcu, pretože každá opozícia všade na svete má právo využívať všetky demokratické nástroje,“ uviedol.

Aj z toho dôvodu Havlíček odmieta, aby ANO niekto za obštrukcie „lynčoval“. „Nás nikto nebude stavať do kúta, nebudeme šúchať nohami,“ doplnil. Predstavitelia ANO tiež uviedli, že nález ÚS rešpektujú, ale nestotožňujú sa s ním. Šéfka poslancov ANO Alena Schillerová má výhrady najmä proti tomu, že súd prijal ekonomické argumenty vlády o hroziacej mimoriadnej hospodárskej škode. Považuje ich za účelové a vnútorne nesúrodé.

Premiér Fiala si myslí, že nález ÚS bude mať dlhodobý vplyv na dianie v snemovni. „Zvlášť za predpokladu, že si opozícia rozhodnutie aj jeho zdôvodnenie s určitou pokorou prečíta,“ povedal. Prial by si, aby snemovňa bola efektívnejšia. Predpisy vrátane rokovacieho poriadku musia garantovať práva parlamentnej menšiny, ktorá ich však nesmie zneužívať, dodal. „Nie je v prospech ľudí v tejto krajine, keď nemôže snemovňa rokovať o bežných zákonoch, ale je neustále vystavovaná obštrukciám,“ uviedol.

K obštrukciám súd doplnil, že sú právom opozície, ale nemajú viesť k paralýze snemovne a oslabeniu či znemožneniu efektívneho výkonu moci vládnou väčšinou. „Obštrukciami teda síce môže parlamentná menšina deklarovať svoj rozhodný nesúhlas s návrhom zákona, avšak v okamihu, keď svojimi obštrukciami zásadným spôsobom naruší fungovanie Poslaneckej snemovne, je parlamentná väčšina oprávnená urobiť adekvátne opatrenia na zabezpečenie jej fungovania,“ uvádza sa v náleze.