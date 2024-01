Expert: Kim chce oslabiť vplyv USA vo svete. Aj preto podporuje Putinove imperiálne ambície

Prečo sa Severná Kórea usiluje tak pomáhať Rusku dodávkami zbraní, zatiaľ čo Kremeľ pokračuje vo vojne proti Ukrajine?

Severná Kórea je Rusku ochotná horlivo dodávať zbrane z troch dôvodov. Po prvé, má ich veľa a potrebuje peniaze. KĽDR dáva približne štvrtinu svojho hrubého domáceho produktu na armádu. Určite má vojenský materiál, na ktorom môže zarobiť pár dolárov. Ekonomika KĽDR desaťročia chradla a počas pandémie covidu to bolo ešte výraznejšie. Pre režim v Pchjongjangu je výhrou čokoľvek, čo môže získať za svoje vojenské veci. Či je to hotovosť, nejaké zdroje, alebo technológie.

Očakáva Kim, že Putin pomôže jeho režimu v OSN?

To je druhý dôvod na spoluprácu KĽDR s Ruskom. Kim Čong-un očakáva, že mu Putin pomôže v OSN tým, že bude presadzovať zmiernenie sankcií, ktoré sú uvalené na Severnú Kóreu, a sťaží Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov prijatie ďalších opatrení. Kremeľ už minulý rok varoval, že nedovolí, aby sankcie zasahovali do bilaterálnych vzťahov medzi oboma krajinami, hoci roku 2017 súhlasil s novými sankciami proti KĽDR. Ich cieľom bolo odradiť Pchjongjang od rozvíjania zbrojných a jadrových programov. Napriek tomu, že Kimov režim od začiatku roka 2023 vykonal viac ako tucet testov medzikontinen­tálnych balistických rakiet, Rusko spolu s Čínou buď vetovalo, alebo pohrozilo, že bude vetovať všetky kroky OSN proti Severnej Kórei. Kim Čong-un môže očakávať, že táto ochrana bude pokračovať, aj keď vykoná ďalší jadrový test alebo nariadi nejaký druh útoku na Južnú Kóreu, akým bolo delostrelecké ostreľovanie ostrova Jon-pchjong roku 2010.

Aký je tretí dôvod?

Tretím dôvodom, prečo Severná Kórea podporuje imperiálne ambície Ruska na Ukrajine, je ideologické spojenie. To však nejde veľmi hlboko. Je založené len na všeobecnom, ale univerzálnom nepriateľstve voči vedúcemu postaveniu USA vo svete. Severná Kórea sa v skutočnosti nezaujíma o Ukrajinu. Ak by sa Rusko okamžite otočilo a vzdalo sa, KĽDR by toto rozhodnutie plne podporila. Keby Rusko prehralo s Ukrajinou a jej prezident Volodymyr Zelenskyj by pochodoval na Moskvu, Severnej Kórei by to bolo jedno, pokiaľ by nová vláda v Moskve pokračovala v obchodovaní s Pchjongjangom a obhajovala jeho záujmy v OSN.

Čiže KĽDR ide o to, aby oslabila USA?

Ako som povedal, Severná Kórea chce podryť vedúce postavenie Spojených štátov vo svete. Režim v Pchjongjangu to vníma tak, že to, čo Washington robí, je dôvodom jeho chudoby, statusu vyvrheľa a izolácie. KĽDR chce jednoducho veci robiť po svojom. Napríklad dobyť celý Kórejský polostrov, predávať zbrane, rozširovať jadrové technológie a propagovať svoj ideologický kult po celom svete. Nemôže to však spraviť z mnohých dôvodov. Nie za všetkými stojí Amerika, ale ona vytvorila a vedie medzinárodné inštitúcie a podporuje globálne normy, ako sú individuálne práva, demokracia, zodpovednosť, transparentnosť a voľné trhy, ktoré sú pre Kimov režim prekliatím.