Ruská hrozba silnie. USA plánujú umiestniť v Británii jadrové zbrane

Spojené štáty plánujú opätovne umiestniť v Spojenom kráľovstve jadrové zbrane z dôvodu rastúcej hrozby zo strany Ruska. Informovali o tom na svojich webových stránkach denníky The Guardian a The Telegraph, ktoré sa odvolávajú na dokumenty amerického ministerstva obrany.

Zbrane by mali byť umiestnené na základni britského Kráľovského letectva (RAF) Lakenheath v grófstve Suffolk, píše The Telegraph, ktorý mal možnosť nahliadnuť do dokumentov Pentagónu. Príslušné zmluvy podľa tohto denníka potvrdzujú, že USA na základni plánujú umiestniť jadrové hlavice s trikrát väčšou silou, než mala jadrová bomba zhodená na japonské mesto Hirošima na konci druhej svetovej vojny.

USA na tejto základni jadrové zbrane umiestnili aj v minulosti a stiahli ich v roku 2008, píše The Guardian. Ich návrat je podľa The Telegraph súčasťou programu NATO na vývoj a posilnenie jadrových zariadení v reakcii na zvýšené napätie s Kremľom v období ruskej invázie na Ukrajinu. Rusko uviedlo, že umiestnenie jadrových zbraní v Británii by považovalo za stupňovanie napätia a prijalo by protiopatrenia.

Americké ministerstvo obrany v júni 2022 uviedlo, že na RAF Lakenheath plánuje umiestniť dve letky stíhačiek F-35 piatej generácie. Tie sú schopné niesť jadrové bomby B61–12, píše The Telegraph. Na tejto základni pôsobí 48 jednotka bojových lietadiel Vzdušných síl USA (USAF).

USA majú v súčasnosti jadrové hlavice umiestnené v členských krajinách NATO Belgicko, Holandsko, Nemecko, Taliansko a Turecko, pripomína The Telegraph.