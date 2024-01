V Rusku už vyrástla generácia športovcov, ktorí nemali šancu zúčastniť sa na olympijských hrách, posťažoval sa v tlači pol roka pred olympiádou v Paríži na "krízu ruskej atletiky" slávny sovietsky - a potom ruský - skokan o žrdi Radion Gataullin. Paríž bude už treťou letnou olympiádou, na ktorej ruskí reprezentanti nevystúpia - najskôr to tak bolo kvôli škandálu so štátom riadeným dopingom, v súčasnosti v dôsledku vojny Ruska proti Ukrajine.

Medzinárodný olympijský výbor síce pripustil účasť niektorých ruských a bieloruských športovcov s neutrálnym postavením, avšak mnohí Rusi považujú stanovené podmienky za príliš ponižujúce a už sa účasti zriekli, napríklad hviezdny plavec Kliment Kolesnikov. Situácia pripomína podľa servera Novaja gazeta Jevropa pomery v Sovietskom zväze pred Letnými olympijskými hrami v Los Angeles 1984: Úrady a funkcionári vyvíjajú nátlak na športovcov, aby sa sami olympiády zriekli, a režim nemusel ohlasovať nepopulárne rozhodnutie.

„Teraz u nás už vyrástlo celé pokolenie športovcov, ktorí nevystupovali na medzinárodných súťažiach. To je hlavný zápor terajšej situácie,“ povedal denníku Sovietsky šport Gataullin, niekdajšia športová legenda, strieborný medailista z olympiády 1988 a druhý skokan o žrdi, ktorý po Sergejovi Bubkovi prekonal latku vo výške šesť metrov.

Posťažoval sa, že jeho dcéra, patriaca medzi najlepšie ruské skokanky o žrdi, mohla párkrát súťažiť ako neutrálna športovkyňa, ale to bolo všetko. Reprezentovať Rusko sa jej nepodarilo. „Už sa ani nevie, aké to je – reprezentovať Rusko v zahraničí s hymnou a vlajkou,“ dodal.

Borcov, ktorí vybojovali medaily, zostáva už len pár a sú „v kritickom veku“, napríklad strieborná olympijská medailistka v skoku o tyči Anželika Sidorovová. Gataullin pripustil, že aj keby tím ruských atlétov smel súťažiť v Paríži, prípadné úspechy by boli skôr ojedinelé, pretože úspech na olympiáde si vyžaduje súhru mnohých faktorov, no sotva najlepší výsledok dosiahne športovec bez skúseností.

„Úprimne povedané, neviem si predstaviť, kto z (ruských) atlétov by sa mohol zúčastniť podľa kritérií, ktoré vyžadujú. Je to absolútne nereálne,“ doplnil niekdajší športovec a tréner, ktorý je v súčasnosti športovým funkcionárom. Dodal, že jeho vlastná dcéra je v armádnom klube CSKA, a preto nemá šancu ísť na olympiádu. Členkou toho istého klubu bývala aj Jelena Isinbajevová, ale tá sa podľa neho dopustila veľkej chyby, keď svoje niekdajšie vojenské hodnosti označila len za formálne: „Je možné, že ju pritlačili k múru, ale zdá sa mi, že sa odrezala od možnosti vrátiť do vlasti a normálne žiť v Rusku.“

Novaja gazeta si myslí, že aj keby niektorý z ruských športovcov spĺňal kritériá pre Paríž, jeho účasť „potopia“ hodnostári, vystrašení predstavou, že by sa mohli znepáčiť vedeniu štátu. A tak činitelia, často sami bývalí športovci, čelia veľmi silnému pokušeniu „demonštratívne sa zrieknuť olympiády rukami samotných športovcov“ – s odôvodnením, že jedni predsa nemôžu ísť, keď nemôžu všetci, a že sa nemožno ponižovať pred tými, ktorí nemajú radi Rusov, a to v čase, keď spoluobčania zomierajú na fronte.

„Tieto argumenty možno rýchlo zneškodniť protiargumentmi, ale tí, ktorí ich predkladajú, nechcú poctivú debatu, ale vytvoriť trend: Vraj sami športovci sa rozhodli nezúčastniť a my sme nemohli nevypočuť ich stanovisko čestných vlastencov,“ poznamenal ironicky portál. Ruských športovcov prirovnal k novodobým nevoľníkom, ktorí nikde nenájdu zastavenie a ktorí plne závisia od hodnostárov.

Všetko podľa servera „maximálne pripomína rok 1984“, keď vedenie Sovietskeho zväzu strašne túžilo po odplate za bojkot olympijských hier 1980 v dôsledku vpádu sovietskych vojsk do Afganistanu, keď do Moskvy neprišli športovci zo 65 krajín. No zámienku sa nedarilo nájsť, a tak počas celej jari strašili, že sovietskym športovcom v Los Angeles vytvoria neznesiteľné podmienky, že sa chystajú provokácie a že za takýchto okolností na olympiádu ísť nemožno.

Napokon neišlo 12 krajín a veľa športovcov prišlo o potenciálne medaily a slávu. Aj tentoraz funguje „repete“, snáď len šikovnejšie zrežírované, aby to vyzeralo, že sa rozhodli sami športovci – a režim je s ľudom, a tak „svojich“ športovcov v ich rozhodnutí podporí, predpovedal server.

„Hlavná cesta je už vytýčená: Pripravujú nás na to, že Rusko bude bojkotovať olympijské hry. Neurobí to rukami politikov, to by nebolo správne. Politici podporia riešenie až následne. Nebude to ich riešenie, ale riešenie športovcov,“ usúdila Novaja gazeta Jevropa.