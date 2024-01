Odkiaľ má Hamas výbušniny? Z nevybuchnutej izraelskej munície

Významná časť výbušnín a zbraní, ktoré palestínske hnutie Hamas používa pri bojoch proti izraelskej armáde, pochádza zo samotného Izraela. Napísal to denník The New York Times (NYT) s odvolaním sa na názor odborníkov a tajných služieb. Podstatná časť výbušnín, ktoré Hamas používa, napríklad pochádza z nevybuchnutej izraelskej munície. Ďalším zdrojom sú zrejme krádeže a časť zbraní palestínski ozbrojenci ukoristili počas útoku zo 7. októbra.