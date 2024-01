Putin je oficiálne kandidátom na ruského prezidenta, proti nemu aj „stalinský“ vyzývateľ

Ústredná volebná komisia v Rusku oficiálne zaregistrovala súčasného šéfa štátu Vladimíra Putina ako kandidáta do marcových prezidentských volieb, oznámili ruské médiá.

„Schválené jednohlasne,“ ohlásila rozhodnutie komisie jej predsedníčka Ella Pamfilovová.

Dvojník Putina sa opýtal Putina, či má dvojníkov Video

Putin je v poradí štvrtým zaregistrovaným uchádzačom do prezidentských volieb. Komisia už predtým zaregistrovala kandidátov nominovaných parlamentnými politickými stranami, a síce Leonida Sluckého, predsedu nacionalistickej Liberálnodemo­kratickej strany Ruska (LDPR), Vladislava Davankova z parlamentnej strany Noví ľudia a Nikolaja Charitonova za komunistov.

O Putinovom víťazstve v marcových voľbách nie je podľa expertov pochýb. Súčasný prezident si tak zaistí zotrvanie v Kremli prinajmenšom do roku 2030. Otáznik visí skôr nad tým, či komisia zaregistruje ako kandidáta Borisa Nadeždina, ktorý vystupuje ako odporca ďalšieho pokračovania vojny Ruska proti Ukrajine, ktorú rozpútal Putin pred takmer dvoma rokmi.

Komisia v nedeľu prijala podpisové hárky od ďalšieho kandidáta – Sergeja Malinkoviča, ktorého nominovala malá strana Komunisti Ruska. Na webe tejto politickej strany je Malinkovič označovaný za „stalinského kandidáta“.

Podľa Rádia Sloboda (RFE(RL) Malinkovič tvrdí, že na podporu svojej kandidatúry zozbieral viac ako 100 000 podpisov – ako to vyžaduje zákon. ÚVK má na ich overenie desať dní.

V zbieraní podpisov na podporu svojej kandidatúry vo voľbách prezidenta Ruskej federácie pokračuje osem ľudí. Lehota na predkladanie dokumentov kandidátov do ÚVK uplynie 31. januára.

Hlasovanie v ruských prezidentských voľbách sa bude konať od 15. do 17. marca 2024. Nezávislí pozorovatelia a experti hodnotia voľby v Rusku ako neslobodné a nespravodlivé. Okrem iného aj pre to, že úrady zasahujú do volebného procesu, obmedzujú opozíciu, vytvárajú výhody pre provládnych kandidátov a v niektorých prípadoch dochádza aj k priamemu falšovaniu hlasovania, uviedla RFE/RL.