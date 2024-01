Z frontu za katedru. Vojaci, ktorí zabíjali na Ukrajine, budú ruské deti učiť dejepis

Rusko údajne predstavilo rekvalifikačný program pre príslušníkov ruskej armády, ktorí sa už nemôžu zapojiť do vojny na Ukrajine, aby mohli prejsť do roly učiteľov. Uviedlo to ukrajinské Národné centrum odporu, informuje spravodajský portál Kyiv Independent. Upozorňuje však, že sa táto správa nedala bezprostredne potvrdiť.