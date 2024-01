Ukrajinské zákopy obsadili mačky. Likvidujú myši a pomáhajú obrancom so psychikou

Mačky sú pre vojakov dobrým rozptýlením vo chvíľach pokoja zbraní, vysvetľuje hovorca ukrajinskej armády Oleksandr Štupun. „Niektorí si ich so sebou berú domov, iní ich nechávajú v zákopoch ďalším vojakom pri rotáciách,“ popisuje. Mačky ale nehrajú iba rolu roztomilých psychológov.

Vitajte Ukrajinci. Pred ruskými okupantmi utiekli aj mačky Video Na území, ktoré Ukrajina získala späť od ruských okupantov, majú všetci radosť. "Aj mačky z Iziumu netrpezlivo očakávajú svojich osloboditeľov,“ napísalo ukrajinské ministerstvo obrany na sociálnej sieti Twitter. A pridalo video mačiek, ktoré vítajú ukrajinských osloboditeľov, ktorí, samozrejme, nezabudli ani na výdatné jedlo.

Dávnejšie napísala televízia CNN na svojom webe, že zákopy na frontovej línii, kde zvádza boje ukrajinská armáda s ruským inváznym vojskom, zamorili myši a krysy. Situácia podľa nej pripomína podmienky, ktoré sužovali vojakov v zákopoch počas prvej svetovej vojny. Za súčasným premnožením hlodavcov v zákopoch je čiastočne ročné obdobie aj cyklus párenia zvierat, ale je aj ukazovateľom toho, ako sa vojna stala statickou, napísala americká spravodajská stanica.

„Predstavte si, že idete spať a noc začína tým, že vám do nohavíc alebo svetra vlezie myš, žuje vám končeky prstov alebo vás hryzie do ruky. Spíte dve alebo tri hodiny, podľa toho, ako máte šťastie,“ povedala televíznej stanici ukrajinská vojačka, ktorá používa krycie meno Kira a vlani na jeseň pôsobila so svojou jednotkou v Záporožskej oblasti.

Správu priniesol tiež portál iDNES.cz. „Keď u mňa takto malá príšera mňaukaním hľadala ochranu, ako by som jej mohol povedať nie? Sme silní, tak ochraňujeme slabých tvorov, ktorí sú na tom rovnako ako my po tom, čo sa tu ukázali Rusi,“ zveril sa reportérom webu Politico medik Oleksandr Jabčanka.

Veliteľ ukrajinských pozemných síl Oleksandr Syrskyj má na bojisku neotrasiteľnú povesť výnimočného a odvážneho stratéga. Málokto však vie, že má aj mačacieho menovca. Roman Sinicyn tvrdí, že svojho kocúra takto pomenoval náhodou. „Dal som mu také meno, pretože miluje syr. Samozrejme sa potom z jeho mena stal terč vtipov kvôli nášmu generálovi,“ popisuje. Pobavilo to aj samotného generála, ktorý sa so svojim štvornohým menovcom stretol počas návštevy zákopov. „Väčšina ľudí z okolitých miest a dedín sa evakuovala. Kocúra sme nalákali na jedlo a už s nami zostal. Pomáhal nám vyriešiť náš myší problém,“ povedal s úsmevom Sinicyn.

Keď sa počas pravidelnej rotácie vrátil na pár týždňov domov, zviera zobral so sebou. „Teraz žije s mojou rodinou v Kyjeve, ale ďalej pomáha armáde. Využili sme jeho popularitu a na sociálnych sieťach nám vybral skoro stopäťdesiat tisíc eur, za ktoré sme kúpili drony Mini Shark UAS,“ dodáva.

Oleksandr Ljašuk z Odesy si svojho kocúra Šajbyka ochočil na južnom fronte začiatkom roku 2022. Vybral si ho zo štyroch opustených mačiatok. „Mal najväčšiu charizmu, Večer už bolo pekne chladno, tak som ho vzal k sebe do spacáku. A zamiloval som si ho. Nie je to len môj kamarát, beriem ho ako svojho syna,“ opisuje.

Šajbyk je čistokrvným bojovníkom, ktorý sa vydáva na patroly spolu so svojim pánom. Ten mu vyrobil aj špeciálnu taktickú vestu s ukrajinskou vlajkou na hrudi. Obaja na sociálnych sieťach zbierajú tisíce reakcií. „Je to skvelý lovec, raz, keď sme boli na bojových pozíciách, ulovil za deň jedenásť myší. Občas mi nejakú prinesie do spacáku,“ rozpráva pobavene.