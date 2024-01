Česko uzavrelo kontrakt na nákup amerických stíhačiek F-35. Za 24 kusov zaplatí šesť miliárd eur

Nákup stíhačiek odsúhlasila česká vláda vlani v septembri, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Podľa ministerstva ide o najvýznamnejší projekt v histórii českej armády. Za 24 strojov ČR zaplatí 150 miliárd korún (šesť miliárd eur), ide tak o jej najdrahší nákup. Prvé stíhačky by Česko malo dostať v roku 2031, všetkých 24 kusov by malo mať do roku 2035. Vtedy skončí prenájom aktuálne používaných švédskych strojov Gripen.

Súčasťou kontraktu je aj priemyselná spolupráca za 15,3 miliardy korún. Podieľať sa na nej bude 13 českých podnikov a univerzít, ktoré sa zapoja v oblasti výroby komponentov, výskumu a vývoja, ale aj pilotného výcviku a údržby a takisto servisu a opráv.

„Touto medzivládnou dohodou vstupuje naša krajina a tiež armáda do novej éry, kde sa nielen vojakmi, ale už aj modernou technikou radíme do prvej ligy európskych členov NATO,“ vyhlásila Černochová s tým, že stroje piatej generácie sú kľúčovou súčasťou systému aliančného letectva. Stíhačky F-35 podľa nej prispejú k zvýšeniu bojaschopnosti českej armády.

Podľa náčelníka Generálneho štábu Armády ČR Karla Řehku je systém F-35 jediný, s ktorým môže armáda v budúcnosti obstáť na bojiskách. Je tiež zárukou, že v prípade potreby sa dokáže ČR spoločne so spojencami efektívne brániť vonkajšej agresii, dodal Řehka.

ČR so Spojenými štátmi podľa českého rezortu obrany v uplynulých týždňoch rokovala o termíne a mieste podpisu memoranda. Vzhľadom na zdravotné ťažkosti amerického ministra obrany Lloyda Austina a jeho následnú rekonvalescenciu sa dohodli na podpise v Prahe s americkým veľvyslancom.