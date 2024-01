Aj zlodej býva hladný. Nemeckú rodinu zachránil tvarohový koláč

Kradol drevo, spadli mu nohavice Video

Neznámy muž sa vlámal do bytu v noci na sobotu. Zatiaľ čo si v kuchyni pochutnával na tvarohovom koláči, sedeli obyvatelia bytu vedľa v obývacej izbe a čudovali sa, čo to počujú za divné zvuky. Keď sa do kuchyne vypravili, muža pristihli a oslovili ho. Ten však okamžite a bez slova vyliezol kuchynským oknom na prvom poschodí a cez strechu zmizol nevedno kam.

Polícii sa ho vypátrať nepodarilo. Okrem tvarohového koláča nájomníci bytu o žiadne ďalšie hodnotné veci neprišli.