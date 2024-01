Najväčšia výletná loď sveta vyplávala na svoju prvú plavbu. Zmestí sa na ňu takmer 10-tisíc ľudí

Najväčšia výletná loď na svete Icon of the Seas (Ikona morí), ktorá patrí spoločnosti Royal Caribbean, vyplávala v sobotu z amerického štátu Florida na svoju prvú plavbu.

Najväčšia výletná loď na svete Icon of the Seas (Ikona morí) vyplávala z prístavu Miami Beach, v americkom štáte Florida 27. januára 2024 na svoju prvú plavbu.

Loď bola konštruovaná viac ako 900 dní v lodenici vo fínskom meste Turku. S dĺžkou 365 metrov je dlhšia ako Eiffelova veža a má 20 palúb pre maximálne 7 600 cestujúcich a 2 350 členov posádky, informovala agentúra AFP.

Na palube tejto lode registrovanej na Bahamách sa nachádza sedem bazénov, šesť toboganov, kolotoč, klzisko a viac ako 40 stravovacích zariadení a barov. Na lodi okrem toho vystupuje 50 hudobníkov a komikov vrátane 16-členného orchestra.

Icon of the Seas strávi prvú sedemdňovú plavbu v Karibiku a následne sa vráti do Miami. Plavidlo pokrstil v utorok hviezdny argentínsky futbalista Lionel Messi, ktorý v súčasnosti hrá za tím Inter Miami.

Nebezpečný metán

Loď za dve miliardy dolárov je vybavená najnovšími technológiami a podľa spoločnosti Royal Caribbean je aj napriek svojej veľkosti ekologickejšia, ako niektoré menšie výletné lode. Je poháňaná skvapalneným zemným plynom (LNG). Niektorí ekológovia však upozorňujú, že zo systémov LNG môže do ovzdušia unikať škodlivé množstvo metánu.

„Je to krok zlým smerom,“ citovala agentúra Reuters Bryana Comera, šéfa medzinárodnej organizácie pre ekologickú dopravu ICCT. „Odhadujeme, že používanie LNG ako lodného paliva vypúšťa o viac ako 120 percent viac emisií skleníkových plynov počas životného cyklu ako námorný plynový olej,“ dodal.

Začiatkom tohto týždňa ICCT vydala správu, v ktorej tvrdí, že emisie metánu z lodí poháňaných LNG sú väčšie, ako predpokladajú súčasné predpisy. LNG je ekologickejšie ako tradičné lodné palivá, ako je vykurovací olej, ale je s ním spojené riziko úniku, píše BBC.

Metán je skleníkový plyn, ktorý v atmosfére zachytí za 20 rokov osemdesiatkrát viac tepla ako oxid uhličitý. Zníženie týchto emisií sa považuje za kľúčové pre spomalenie globálneho otepľovania.

Hovorca RCI uviedol, že loď Icon of the Seas je o 24 percent energeticky účinnejšia, ako požaduje Medzinárodná námorná organizácia (IMO). Spoločnosť plánuje predstaviť uhlíkovo neutrálnu loď do roku 2035.