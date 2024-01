Udrie Biden na Irán? Trump ho k tomu provokuje

Irán sa v pondelok dištancoval od útoku, pri ktorom zahynuli traja americkí vojaci. Deň po tom, čo USA obvinili „radikálne Iránom podporované militantné skupiny“ z dronového útoku na vojenskú základňu v severovýchodnom Jordánsku, teheránska misia pri OSN poprela akúkoľvek súvislosť s útokom.

„Irán nemá žiadnu spojitosť s útokom na americkú základňu. V regióne existuje konflikt medzi americkými silami a skupinami odporu, ktoré opätujú útoky,“ citovala misiu oficiálna iránska tlačová agentúra IRNA.

Odplata za smrť Solejmáního bola ešte mierna Video

Trump i poprední republikáni v Kongrese v reakcii na smrteľný dronový útok vyzvali na priamu odvetu voči Iránu. „Zasiahnite Irán teraz. Tvrdo ich zasiahnite,“ napísal senátor Lindsey Graham na X, bývalom Twitteri. Priamo pritom vyzval na údery „na významné ciele vo vnútri Iránu“.

Útok, ktorý si podľa predstaviteľov Pentagonu vyžiadal okrem troch úmrtí aj zranenie najmenej 34 príslušníkov amerických ozbrojených síl, zasiahol základňu Tower 22 neďaleko jordánskych hraníc so Sýriou a s Irakom. V nej podľa odhadov pôsobí 350 amerických vojakov ako súčasť koalície proti teroristickej organizácii Islamský štát.

Odveta za Gazu?

Americké sily v Sýrii a Iraku od októbra minulého roka čelili opakovaným útokom zo strany milícií známych pod názvom Islamský odpor. Táto strešná skupina podporovaná Iránom tvrdí, že ide o odvetu za podporu Washingtonu izraelskej vojne proti Hamasu v Gaze. USA na doterajšie útoky reagovali náletmi na zariadenia proiránskych milícií v Iraku.

Vysoký predstaviteľ palestínskej militantnej skupiny Hamas Sami Abu Zuhri dal útok na americkú základňu v Jordánsku tiež do priamej súvislosti s izraelskou ofenzívou v Gaze. „Zabitie troch amerických vojakov je odkazom americkej administratíve, že pokiaľ sa nezastaví zabíjanie nevinných v Gaze, musí čeliť celému národu,“ povedal pre agentúru Reuters. „Pokračujúca americko-sionistická agresia v Gaze je schopná priviesť situáciu v regióne k explózii,“ dodal.

Pozorovatelia najnovší vývoj považujú za výraznú eskaláciu už aj tak veľmi napätej situácie v regióne, ku ktorej prispievajú okrem iného útoky s Iránom spriaznených jemenských rebelov na lode v Červenom mori.

Útok mení hru

„Irán pravdepodobne kalkuluje s tým, že USA sú zdržanlivé, aby sa svojou reakciou nezapojili do konfliktu v celom regióne,“ povedal pre Financial Times Jonathan Panikoff, bývalý vysoký predstaviteľ spravodajských služieb, ktorý pracuje ako analytik pre think-tank Atlantic Council.

„Fakty na mieste ukazujú, že vyhnúť sa regionálnemu konfliktu je čoraz ťažšie bez ohľadu na želanie Spojených štátov, pričom USA sú teraz hlavným terčom. To musí podnietiť Bidenovu administratívu, aby prinajmenšom prehodnotila, ako vníma povahu súčasného konfliktu," dodal Panikoff.

Podobne to vidí Charles Lister, expert Inštitútu pre Blízky východ: „Je to obrovská eskalácia – to, čoho sa všetci obávajú,“ povedal pre denník Guardian a dodal, že „ak na to nepríde skutočne rozhodná odpoveď, (iránske) Islamské revolučné gardy sa budú cítiť aboslútne povzbudené. Toto je 180. útok od 18. októbra – treba naň reagovať ako na ten, ktorý zmenil hru,“ dodal.

Biden, ktorému opoziční republikáni vyčítajú príliš zhovievavý prístup k nepriateľom USA na Blízkom východe, varoval, že útok na Tower 22 nezostane nepotrestaný. „Minulú noc sme na Blízkom východe zažili ťažký deň, a odpovieme na to,“ vyhlásil šéf Bieleho domu. „Zatiaľ čo stále zhromažďujeme fakty o tomto útoku, vieme, že ho vykonali radikálne militantné skupiny podporované Iránom pôsobiace v Sýrii a Iraku,“ dodal s tým, že Spojené štáty zúčtujú s vykonávateľmi i plánovačmi útoku, a to „v čase a spôsobom, ktorý si zvolíme“.

No davaj! Ukrajinci ničia Rusom drony z Iránu Video

Trump straší svetovou vojnou

Exprezident Trump prípad využil ako nahrávku na smeč vo svojej volebnej kampani. Vinu za smrť amerických vojakov pritom jednoznačne pripísal svojmu nástupcovi. „Tento drzý útok na Spojené štáty je ďalším strašným a tragickým dôsledkom slabosti a kapitulanstva Joea Bidena,“ poznamenal na svojej vlastnej sociálnej sieti TruthSocial. „Tento útok by sa NIKDY nestal, keby som bol prezidentom, a to ani náhodou. Vojna na Ukrajine by sa nikdy nezačala a práve teraz by sme mali mier na celom svete, namiesto toho sme na pokraji 3. svetovej vojny,“ napísal svojím obvyklým vystatovačným štýlom bez relevantných argumentov.