Čaká sa, že Zelenskyj vyhodí Zalužného

Zdá sa, že je to len otázka času, kedy ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhodí vrchného veliteľa ozbrojených síl krajiny Valerija Zalužného. Možnosťou ešte je, že ten sám rezignuje.

„Zdroj z ukrajinskej vlády mi povedal, že správy o prepustení najvyššieho generála Valerija Zalužného sa zdajú byť pravdivé. Čakáme, že to potvrdí prezidentské nariadenie, ale vyzerá to tak, že je to hotová vec,“ napísal na sociálnej sieti Twitter (X) Oliver Caroll, zahraničný korešpondent magazínu Economist.

Dlhodobo tvorili Zelenskyj a Zalužnyj tandem. Minuloročná neúspešná ofenzíva Ukrajiny proti ruským okupantom však mnohé zmenila. Generál vysvetľoval verejnosti situáciu kritickejšími slovami ako prezident. Zalužnyj však vzal v prvom rade na seba chyby, ktoré sa pri protiútoku stali. Economist v novembri zverejnil veľký rozhovor s generálom a aj jeho esej o ofenzíve.

"Zalužného hodnotenie je veľmi dôležité. Do debaty o vojne vniesol potrebnú dávku reality a pochopenia toho, ako sa Rusi prispôsobujú bojom. Zároveň ako hlavný veliteľ vysvetľuje, akú podporu potrebuje Ukrajina v roku 2024 a ďalej,“ reagoval pre Pravdu na Zalužného slová Mick Ryan, austrálsky generál vo výslužbe.