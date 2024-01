Lotyšská europoslankyňa Ždanoková roky pôsobila ako agentka ruskej FSB

Lotyšská politička Tatjana Ždanoková súbežne so svojím pôsobením ako europoslankyňa roky pracovala ako agentka ruskej tajnej služby FSB a presadzovala záujmy Moskvy v Lotyšsku aj v Európskom parlamente, tvrdí ruský investigatívny portál The Insider. Podľa tohto zdroja uniknuté maily svedčia o spolupráci Ždanokovej s dvoma dôstojníkmi FSB, ktorá trvala minimálne medzi rokmi 2004 a 2017.

V mailovej korešpondencii so svojimi dvoma šéfmi v ruskej tajnej službe Ždanoková podávala detailné správy o svojej práci európskej zákonodarkyne, predovšetkým o svojej činnosti, ktorej cieľom bolo posilniť prokremeľské nálady v Pobaltí.

Cez mail si tiež dohadovala schôdzky so svojimi ruskými šéfmi v Moskve alebo v Bruseli alebo žiadala o financovanie svojich politických aktivít. V jednom prípade požiadala napríklad o peniaze na zorganizovanie zhromaždenia, ktoré malo pripomenúť úspechy Červenej armády počas druhej svetovej vojny, tvrdí The Insider.

Video Video: CIA

Obaja dôstojníci, s ktorými bola Ždanoková v kontakte, pôsobili podľa zistení novinárov v FSB, ktorá je nástupníckou organizáciou sovietskej tajnej polície KGB. Od roku 2004 zhruba do roku 2013 prácu europoslankyne riadil Dmitrij Gladej a neskôr Sergej Belťukov, vystupujúci pod menom Sergej Krasin.

Ždanoková, ktorá stále vykonáva funkciu europoslankyne, odmietla zistenie The Insideru komentovať s tým, že jeho text sa zakladá na informáciách, ku ktorým by z definície nemali mať novinári webu prístup. Potvrdila, že pozná Gladeja, ale odmietla, že by vedela, že ide o príslušníka FSB. Ohľadne Belťukova vyhlásila, že si nikoho toho mena nepamätá.

V roku 2014 sa iný lotyšský europoslanec Karlis Šadurskis obrátil na lotyšskú prokuratúru so žiadosťou, aby činnosť Ždanokovej vyšetrila. Tvrdil pritom, že jeho kolegyňa podrýva lotyšskú suverenitu v prospech Ruska a lobuje za obnovenie Sovietskeho zväzu. Lotyšské úrady ale Šadurskisovu žiadosť zamietli po tom, čo v rokovaní Ždanokovej nenašli známky trestnej činnosti.

Ždanoková sa narodila v Rige v ruskojazyčnej rodine v čase, keď Lotyšsko patrilo k Sovietskemu zväzu. Rovnako ako ona má ruské korene asi štvrtina lotyšských obyvateľov, podotkol The Insider.

V 80. rokoch bola vedúcou osobnosťou organizácie, ktorá sa stavala proti lotyšskej nezávislosti na Sovietskom zväze. V roku 2014 sa zúčastnila ako medzinárodná pozorovateľka referenda, ktorým Rusko odôvodnilo anexiu ukrajinského polostrova Krym.