ONLINE: Blinken: Bez pomoci USA je ohrozené všetko, čo Ukrajinci dosiahli

6:50 Ruské systémy protivzdušnej obrany v noci na utorok zachytili a zničili 21 dronov, ktoré nad anektovaný ukrajinský polostrov Krym a niekoľko ruských regiónov vyslala Ukrajina. Podľa agentúry Reuters to uviedli ruské médiá s odvolaním sa na ruské ministerstvo obrany. Kvôli náletom ruských dronov bol zase vyhlásený poplach na východe a juhu Ukrajiny.

„Počas noci sme zmarili pokus o teroristický útok zo strany kyjevského režimu na objekty na území Ruska,“ napísalo ruské ministerstvo obrany.

„Ruská protivzdušná obrana zničila bezpilotné lietadlá nad Krymom, Belgorodskou, Brjanskou, Kalužskou a Tulskou oblasťou,“ dodalo ministerstvo.

6:35 Pri ruskom ostreľovaní severoukrajinskej Sumskej oblasti prišli o život štyria ľudia, ďalšia žena zahynula pri novom útoku na zničenú východoukrajinskú obec Avdijivka. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne úrady.

Podľa úradov Sumskej oblasti si tri obete vyžiadal mínometný útok na dedinu Znob-Novhorodske. Štvrtý človek bol zabitý v inej dedine na juhovýchode oblasti.

V Avdijivke jedna žena podľahla vážnemu zraneniu, ktoré utrpela pri ostreľovaní v pondelok popoludní. Obec Avdijivka neďaleko okupovaného Donecka sa Rusi snažia obkľúčiť a obsadiť už niekoľko týždňov.

Ukrajinský generálny štáb vo svojej večernej správe uviedol, že ukrajinskí vojaci odrazili za posledných 24 hodín v oblasti Avdijivky 13 ruských útokov.

6:30 Britský minister zahraničných vecí David Cameron vyzval Moskvu, aby právnikom väzneného ruského opozičného politika a novinára Vladimira Kara-Murzu poskytla informácie o tom, kde sa ich klient nachádza. Reagoval na správy, že Kara-Murzu pravdepodobne deportovali z prísne stráženého väzenského tábora IK-6 v Omsku na južnej Sibíri.

„Som hlboko znepokojený v spojitosti s pánom Kara-Murzom, britským občanom väzneným v Rusku za to, že sa vyjadroval proti invázii na Ukrajine,“ uviedol Cameron na sociálnej sieti X. Kara-Murza má ruské i britské občianstvo.

Jeho manželka Jevgenija Kara-Murzová oznámila, že jej manžel opustil Omsk, kde bol väznený od septembra. Dodala, že nevie, kam ho úrady previezli. Cameron vyjadril Kara-Murzovej podporu.

Kara-Murza si vo väzení odpykáva 25-ročný trest odňatia slobody za vlastizradu a šírenie nepravdivých informácií o vojne na Ukrajine, ktorý nad ním súd vyniesol 17. apríla 2023. Odsúdený politik obvinenia odmieta.

Ruská väzenská služba na žiadosť o vyjadrenie v spojitosti s miestom pobytu Kara-Murzu nereagovala, píše Reuters.

6:20 Natalia Kočanová sa už zjavne nevie dočkať, keď ráno zbadá v kalendári dátum 25. február 2024. Vyparádi sa a s rozžiarenou tvárou sa vyberie odovzdať svoj hlas. Voľby zbožňovala odmalička.

6:10 Zdá sa, že je to len otázka času, kedy ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhodí vrchného veliteľa ozbrojených síl krajiny Valerija Zalužného. Možnosťou ešte je, že ten sám rezignuje.

6:00 Ak americký Kongres neschváli ďalšiu pomoc pre Ukrajinu, jej územné zisky vo vojne proti Rusku budú ohrozené. Uviedol to v pondelok americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, informovala agentúra AFP.

„Bez nej (pomoci USA), jednoducho, bude ohrozené všetko, čo Ukrajinci dosiahli a čo sme im pomohli dosiahnuť,“ povedal Blinken na spoločnej tlačovej konferencii s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom. Ten počas svojej návštevy vo Washingtone žiadal pokračovanie tejto podpory.

USA od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 poslali Kyjevu finančnú pomoc v hodnote desiatok miliárd amerických dolárov, píše AFP. Mnohí republikánski zákonodarcovia však čoraz menej podporujú pokračovanie tejto podpory a tvrdia, že jej chýba jasný konečný cieľ.

Absencia ďalšej pomoci by podľa Blinkena vyslala protivníkom silný a nesprávny signál, že USA nepristupujú s vážnosťou k obrane slobody a demokracie.

Stoltenberg pripomenul, že od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu uplynuli už takmer dva roky. „Víťazstvo Ruska by povzbudilo Irán, Severnú Kóreu a Čínu,“ povedal. „To je dôležité pre bezpečnosť Európy i Ameriky, preto podpora Ukrajiny slúži aj záujmom USA,“ dodal. Privítal odhodlanie amerického prezidenta Joea Bidena i Blinkena, ktorí sa usilujú dosiahnuť pokračovanie americkej pomoci Kyjevu.

Ocenil aj spoločné úsilie všetkých spojencov v rámci NATO v oblasti pomoci Ukrajine a vyjadril presvedčenie, že v nej budú pokračovať. „Podpora Ukrajiny nie je dobročinnosť. Je to investícia do našej vlastnej bezpečnosti,“ povedal. Na dosiahnutie trváceho s spravodlivého mieru je podľa jeho slov potrené poskytnúť Ukrajine viac zbraní a streliva.

Stoltenberg sa s republikánskymi a demokratickými členmi Kongresu plánuje stretnúť v utorok. „Bude to pre Ukrajinu tragédia, keď (ruský prezident Vladimir) Putin zvíťazí. Svet sa však tiež stane viac nebezpečným a my všetci budeme vo väčšej neistote,“ povedal generálny tajomník NATO. Dodal, že by to okrem Putina podporilo aj ďalších autoritárskych lídrov – v Severnej Kórei, Iráne i Číne – aby použili silu. „Dnes je to Ukrajina, zajtra to môže byť Taiwan,“ povedal.

Stoltenberg sa v pondelok stretol aj s americkým ministrom obrany Lloydom Austinom, poradcom amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jakeom Sullivanom i šéfom Zboru náčelníkov štábov (JCS) generálom Charlesom Brownom – najvyššie postaveným vojenským predstaviteľom ozbrojených síl USA, píše AFP.

Prezident USA Joe Biden požiadal Kongres, aby schválil 61 miliárd dolárov na novú pomoc Ukrajine. Rozhovory však viaznu, keďže republikánski kongresmani podmieňujú svoj súhlas významnými zmenami v imigračnej politike a kontrole hraníc s Mexikom.