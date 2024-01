Blinken: Situácia na Blízkom východe je nebezpečnejšia než v roku 1973

„Dovolím si tvrdiť, že takúto nebezpečnú situáciu sme v tejto oblasti nepozorovali najmenej od roku 1973 a pravdepodobne ani predtým,“ povedal Blinken na spoločnej tlačovej konferencii s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom.

Koalícia arabských štátov na čele s Egyptom a Sýriou 6. októbra 1973 nečakane zaútočila na Izrael počas najdôležitejšieho židovského sviatku Jom kipur (Deň zmierenia), pripomína DPA.

Vojna trvala 19 dní. Bojovalo sa najmä na Sinajskom polostrove a na Golanských výšinách. Izraelské záznamy uvádzajú, že bolo zabitých 2 656 izraelských vojakov.

Traja americkí vojaci prišli v nedeľu o život a približne dve desiatky ďalších utrpeli zranenia pri útoku dronmi na menšiu americkú základňu Tower 22 na severovýchode Jordánska neďaleko hranice so Sýriou. To vedie k nárastu obáv, že sa konflikt medzi Izraelom a hnutím Hamas v Pásme Gazy rozšíri aj do ďalších častí Blízkeho východu, píše DPA.

Americký prezident Joe Biden uviedol, že nedeľňajší útok uskutočnili militantné skupiny podporované Iránom, ktoré pôsobia v Iraku a Sýrii. USA podľa jeho slov budú útok opätovať. Iránska vláda v pondelok účasť na tomto útoku poprela.

Predstavitelia americkej armády, ktorí chceli zostať v anonymite, v pondelok uviedli, že jednotky umiestnené na základni si nepriateľský dron pravdepodobne pomýlili s americkým dronom vracajúcim sa späť na základňu. V dôsledku toho sa vojaci na základni nepriateľské bezpilotné lietadlo nesnažili zostreliť.