Vystúpi Nemecko z EÚ? AfD iba burcuje voličov, tvrdí politológ

Spolupredsedníčka pravicovo-extrémistickej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) Alice Weidelová nedávno vyhlásila, že ak sa jej strana dostane do vlády, pokúsi sa európske štruktúry zreformovať, a keď to nepôjde, vypíše referendum o takzvanom dexite - vystúpení Nemecka z Európskej únie. "Väčšina Nemcov je v EÚ spokojná," povedal v rozhovore pre Pravdu profesor Wolfgang Schroeder, politológ z Univerzity v Kasseli, ktorý zhodnotil, aké má návrh AfD šance a čo tým strana sleduje.



Našli ste chybu? Dajte nám vedieť. Vypočujte si audioverziu článku - číta Lukáš, hlas umelej inteligencie.

Čo hovoríte na nápad, s ktorým prišla Weidelová? Je to len výstrel do prázdna alebo to myslela vážne?

Som presvedčený, že to myslela vážne, lebo to zodpovedá jej predstave o národnej autonómii a jej odporu proti Európskej únii. Okrem toho sa začala už aj kampaň k voľbám do Európskeho parlamentu (budú sa konať v júni tohto roka, pozn. red.) a také vyhlásenie je znakom „jedinečnosti“ AfD, keďže žiadna iná strana vystúpenie z EÚ nežiada. Vďaka tomu môže AfD mobilizovať všetkých euroskeptikov, čiže z tohto pohľadu je to dobre vypočítaný krok zacielený priamo na voličov.

Ako sa k zotrvaniu v EÚ stavajú samotní Nemci?

Absolútna väčšina Nemcov zastáva názor, že EÚ je pre nás životne dôležitá, že Nemecko ako exportná ekonomika je na ňu odkázané. Nemci si tiež uvedomujú jej význam v otázkach mieru, migrácie, klímy, digitalizácie či geopolitickej situácie – na jednej strane s čoraz silnejším postavením Číny, Ruska a Indie, a na druhej strane so slabnúcim postavením USA, čo znamená, že je v rámci EÚ potrebná užšia spolupráca.

Foto: Universität Kassel Wolfgang Schroeder Prof. Wolfgang Schroeder, nemecký politológ z Univerzity v Kasseli

Weidelová v rozhovore pre Financial Times prezradila, že ak by sa AfD dostala k moci, EÚ by sa pokúsila najprv zreformovať, a až keby to nešlo, vypísala by referendum. Má však AfD vôbec šancu nájsť si koaličného partnera?

Na celoštátnej úrovni je to v súčasnosti nemožné. Trochu zložitejšie je to na úrovni jednotlivých spolkových krajín, pretože vo východnom Nemecku sa tohto roku konajú voľby do troch krajinských snemov a AfD je tam najsilnejšou stranou. Ani to však nemusí znamenať, že v týchto spolkových krajinách AfD vytvorí vládu. Sama by vládnuť nemohla a s takými požiadavkami si nenájde koaličného partnera.

Čítajte viac Na protesty proti krajne pravicovej Alternatíve pre Nemecko prišlo 300-tisíc ľudí

Weidelová však v interview povedala, že účasti AfD v spolkovej vláde sa z dlhodobého hľadiska nedá vyhnúť. Kresťanskodemo­kratická únia (CDU) sa vraj musí prestať vzpierať a pristať na spoluprácu. Má AfD šancu vytvoriť vládu s CDU?

Nie, žiadnu. Pozícia AfD v základných otázkach zahraničnej, bezpečnostnej, sociálnej, priemyselnej či menšinovej politiky Nemecka nie je jednoducho kompatibilná so žiadnou stranou v spolkovom sneme. Nemyslím si ani, že o tej spolupráci AfD hovorí preto, lebo naozaj verí, že je možnosť vytvoriť takú koalíciu. Skôr to využíva na to, aby ostatné strany niekam zahnala a mohla ich ďalej kritizovať.

Keď sú však Nemci spokojní s EÚ, prečo vlastne AfD vyrukovala s „dexitom“?

Väčšina Nemcov je naozaj spokojná, k EÚ majú racionálny postoj, lebo vedia, že únia nám zabezpečuje blahobyt, politickú a ekonomickú stabilitu. No máme tu aj asi 20-percentný podiel ľudí, ktorí s EÚ nie sú spokojní. Sú za silnejšie postavenie Nemecka a zastávajú kritický postoj k európskej integrácii. Túto skupinu však treba stále mobilizovať, a práve to je účelom podobných iniciatív, s akými prichádza AfD.

Foto: SITA/AP, Klaus-Dietmar Gabbert AfD Spolupredsedovia AfD Alice Weidelová a Tino Chrupalla.

O možnosti vystúpenia z EÚ teda politici AfD hovoria preto, aby vyburcovali voličov, aj keď vedia, že je to nereálne?

AfD si vždy vyberá projekty, v ktorých má výsostné postavenie a nikto iný ich nepresadzuje: Nemecko Nemcom, uzavrieť hranice, udržanie spaľovacích motorov, kritika protipandemických opatrení počas koronakrízy… Nerobí to preto, aby oslovila väčšinu voličov, ale sústreďuje sa na relevantnú nahnevanú skupinu na okraji a čiastočne i v strede spoločnosti, takže zasiahne asi 15 až 20 percent voličov. Treba však vždy znova prilievať olej do ohňa, aby mohli stále formovať pozíciu proti establišmentu.

Čítajte viac Zakázať stranu alebo jej zobrať peniaze? Nemecko rieši, ako potrestať extrémistickú AfD

Keď sa nedávno objavili informácie o tajnom stretnutí vysokopostavených politikov AfD s neonacistami, kde rokovali o pláne na „reemigráciu“, teda nútené vysťahovanie nepohodlných cudzincov, no aj štátnych občanov, vyvolalo to škandál a v mestách po celom Nemecku sa konali masové protesty proti pravicovému extrémizmu. Odrazilo sa to nejako na popularite AfD? Neodradilo to časť voličov?

Nie, na popularitu AfD to v skutočnosti nemalo nijaký negatívny dosah. Jej voliči pochádzajú z prostredia, ktoré sa silne orientuje proti súčasnému zriadeniu a spoločenskému systému, a na tých tie odhalenia nemali žiadny vplyv. Sú tam síce aj ľudia, ktorí AfD volia iba z protestu, preto, lebo sú nahnevaní a nespokojní, a u tých by to mohlo viesť k zmene postoja, no tvoria iba malú skupinu. Väčšina podporovateľov AfD si zrejme len povie, že je to štvavá kampaň proti ich obľúbenej strane.