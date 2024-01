Francúzsko robí zmenu ústavy. Vystrašili ho aj snahy na Slovensku sťažiť prístup k potratom

Postačuje ženám umožniť umelé prerušenie tehotenstva v bežnej legislatíve alebo je potrebné zakotviť im právo na interrupcie priamo do základného zákona? Francúzsko pravdepodobne uprednostní druhý spôsob, čím by sa stalo prvým štátom na svete, ktorý do ústavy vloží právo na potrat. Toto rozhodovanie v Paríži je nepriamo ovplyvnené dianím v krajinách vrátane Slovenska, kde niektorí ochrancovia plodu v tele matky chcú sprísniť interrupcie, či dokonca ich zakázať.

Potraty sú v krajine galského kohúta povolené päť desaťročí, s čím podľa prieskumov súhlasí výrazná väčšina obyvateľov. Neexistujú ani politické tlaky, ktoré by mohli ohroziť doterajší prístup k interrupciám. Prečo sa teda chystá zmena ústavy? Má to byť poistka do vzdialenej budúcnosti. Kým zákon sa dá zmeniť pomerne ľahko, naopak, zásah do ústavy potrebuje rozsiahlu podporu.

Foto: Aurelien Morissard France Abortion Ľudia prišli pred Národné zhromaždenie v Paríži s transparentom, na ktorom sa píše: "Voľba, pravo a zákon v ústave. Ženy rozhodujú o potratoch.

Obavy z vývoja v USA a v niektorých štátoch Európy

Do ústavy by sa mala dostať táto veta: „Zákon určuje podmienky, za ktorých sa uplatňuje sloboda žien podstúpiť interrupciu, ktorá je zaručená." Návrh v dolnej komore parlamentu prešiel tento týždeň podľa očakávania hladko – 493 hlasmi, proti bolo iba 30 zákonodarcov.

Francúzska ústava sa dá meniť dvomi spôsobmi: referendom alebo si jej novelizácia vyžaduje dvojtretinový súhlas na spoločnej schôdzi oboch komôr parlamentu. Ak návrh prejde aj cez senátorov, prezident Emmanuel Macron zvolá rokovanie všetkých zákonodarcov v marci.

Cigániková o tom, prečo prišla na rokovanie o potratoch v tričku s nápisom #Anijednejwięcej Video

Ochrancovia slobodnej voľby tehotných žien sú síce vo Francúzsku v prevahe, ale nič nebýva nemenné. „Vláda vo svojom úvode k návrhu zákona argumentovala tým, že právo na interrupciu je ohrozené v Spojených štátoch, kde najvyšší súd v roku 2022 zrušil 50 rokov starý verdikt, ktorý garantoval právo na potrat," napísala agentúra AP.

Čítajte viac Koniec interrupcií. Je Amerika krajinou pre ženy?

Rozsudok v USA spred dvoch rokov posmelil odporcov umelého prerušenia tehotenstva v európskych štátoch. „Žiaľ, táto udalosť nie je izolovaná: v mnohých krajinách, dokonca aj v Európe, existujú názorové prúdy, ktoré sa snažia za každú cenu brániť slobode žien ukončiť tehotenstvo, ak si to želajú," zdôraznila vláda v predkladacej správe.

Ľavicová poslankyňa Európskeho parlamentu Manon Aubryová bola konkrétna: „Pred niekoľkými rokmi si ženy v Poľsku, Maďarsku, Taliansku a na Slovensku nevedeli predstaviť, že ich budú chcieť obrať o právo na potrat." Vzápätí obvinila krajnú pravicu, že chce získať moc aj preto, aby zabraňovala interrupciám.

Ide o pravdu o interrupciách s Annou Záborskou a Denisou Sakovou Video Zdroj: TV Pravda

Na Slovensku v minulom volebnom období v NR SR predložila návrh na sprísnenie prerušenia umelého tehotenstva Anna Záborská. V novembri 2021 zaň hlasovalo 67 poslancov, čo na zmenu nestačilo. V októbri 2022 sa Záborská znovu pokúsila zasiahnuť do legislatívy, ale ani vtedy nepochodila (navrhovala, aby ženy uvádzali dôvody interrupcie a formy antikoncepcie).

Čítajte viac V roku 1990 bolo u nás skoro 50 tisíc interrupcií... a dnes?

V Poľsku pred niekoľkými rokmi predchádzajúca vláda takmer úplne zakázala potraty (neumožňuje ich napríklad ani ženám, ktoré majú porodiť potomka s Downovým syndrómom). V Maďarsku prijali zákon, podľa ktorého pôrodníci-gynekológovia musia nútiť tehotné ženy, aby pred interrupciou počúvali, ako plodu bije srdce, čo ich má odradiť od zákroku na klinike.

Čítajte viac Až prestane biť srdce, počula Poľka, keď ju ešte mohla zachrániť interrupcia

Katolícka cirkev by privítala referendum

Tí, čo nesúhlasia so zmenou ústavy, tvrdia, že je zbytočná, pretože podľa nich nič neohrozuje platný právny stav o interrupciách. Čo sa týka katolíckej cirkvi, ktorá celú svoju existenciu obhajuje nenarodené deti, dala najavo, že o takomto zásahu do základného zákona by mali občania rozhodnúť v referende.

Pravicový predseda Senátu Gérard Larcher povedal, že vo Francúzsku na rozdiel od USA nikto neohrozuje právo na potraty a preto chystaný krok nechápe. „Keby bolo v ohrození, verte mi, že by som bojoval za jeho zachovanie, ale ústava nie je katalóg sociálnych a spoločenských práv," uviedol pre stanicu France Info. Ubezpečuje, že proti interrupciám nič nenamieta, ale z právneho hľadiska považuje ústavnú zmenu za nezmyselnú.

Foto: Gareth Cattermole via DIOR Sophie Marceau Herečka Sophie Marceau sa ostro ohradila voči pravicovému predsedovi Senátu Gérardovi Larcherovi, ktorý z právneho hľadiska označil ústavnú zmenu za nezmyselnú.

Proti Larcherovi sa ostro ozvala obľúbená herečka Sophie Marceaová. „Samozrejme, že umelé prerušenie tehotenstva je ohrozené!!! Naozaj vás nezaujíma osud žien. Zastupujete patriarchát v celej jeho kráse: samoľúby, zaostalý a pokrytecký. Hanbíte sa za našu francúzsku spoločnosť. Kým budú existovať muži ako vy, všetci budeme v nebezpečenstve," odkázala mu na sociálnej sieti Instagram.

Vo Francúzsku sa ročne vykoná viac ako 220-tisíc potratov. Čo sa týka prístupu k nim, zdravotníckej starostlivosti na interrupčných klinikách a dostupnosti relevantných informácií, je na piatom mieste v rebríčku európskych štátov.

zväčšiť Foto: Pravda mapka interrupcie Europa potraty Dostupnosť interrupcií v Európe

Interrupcie vo Francúzsku v posledných sto rokoch