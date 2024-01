Boj proti klimatickej kríze: Návrh eurokomisie hovorí o znížení emisií o 90 percent do roku 2040

V boji proti klimatickej kríze by Európska únia mala do roku 2040 znížiť emisie skleníkových plynov o 90 percent v porovnaní s rokom 1990. Uvádza sa to v návrhu Európskej komisie (EK), do ktorého v utorok nahliadla agentúra DPA. Exekutíva EÚ chce klimatický cieľ pre rok 2040 oficiálne predstaviť budúci týždeň.