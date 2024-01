Doposiaľ ju nikto nepoužil. Ukrajina dostane novú špičkovú zbraň, v arzenáli ju nemajú ani USA

Na Ukrajinu by mohla už v stredu doraziť prvá dodávka nových striel od americkej firmy Boeing, ktoré zatiaľ nemá vo výbave ani armáda Spojených štátov.

Ukrajina bude prvou krajinou, ktorá systém použije v boji, nová technológia doplní jej arzenál zbraní dlhšieho doletu, povedali webu Politico štyri informované zdroje vrátane dvoch amerických činiteľov.

Trafia presne a ďaleko. Kyjev dostane špeciálne bomby Video Zdroj: Boeing

Plán poskytnúť zbrusu novú zbraň ohlásilo americké ministerstvo obrany už vlani vo februári. Systém s názvom Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), čo možno preložiť ako „bomba s malým priemerom odpaľovaná zo zeme“, však bolo potrebné otestovať, čo zabralo niekoľko mesiacov. Po úspešnom ukončení testov teraz strely mieria na bojisko, píše Politico.

Pozrite si systém GLSDB v akcii. Video

Správa prišla v čase, keď Pentagón kvôli prieťahom v Kongrese už mesiac nemá peniaze na ďalšie vyzbrojovanie Ukrajiny brániace sa ruskej agresii. Dodávky novej zbrane však vychádzajú z dohody, ktorú vláda s Boeingom uzavrela už vlani.

Systém vyvinutý americkou spoločnosťou v spolupráci so švédskou firmou Saab umožňuje zasahovať ciele vo vzdialenosti zhruba 150 kilometrov. Pozostáva z navádzanej nálože s hmotnosťou ľahko vyše 100 kilogramov, ktorá je pripevnená k raketovému motoru a vysielaná z pozemných odpaľovačov, uvádza Politico.

Jeden z nemenovaných zdrojov označil zbraň za významný nový nástroj pre Ukrajinu, ktorá sa aktuálne potýka s nedostatkom munície. „Dáva im to schopnosť hlbších úderov, ktorú nemali, dopĺňa to ich ďalekonosný arzenál,“ uviedol americký činiteľ. „Je to ďalší šíp v ich tulci, ktorý im umožní robiť viac,“ dodal.