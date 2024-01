Z Kuby odišlo za posledné dva roky vyše pol milióna ľudí, najviac od revolúcie

Prevažná väčšina Kubáncov, ktorí v rokoch 2022 a 2023 opustili svoju vlasť, odišla do Spojených štátov. Bolo ich podľa údajov z Washingtonu vyše 500-tisíc. V minulom roku americké úrady zaznamenali 153 000 Kubáncov, ktorí sa dostali do USA bez povolenia, a ďalších 67 000 Kubáncov, ktorí do Spojených štátov emigrovali na základe oficiálneho presidlovacieho programu Parole. Ďalších 313 000 Kubáncov odišlo do USA v roku 2022. Okrem nich desiatky tisíc ľudí z Kuby odišli do iných krajín Latinskej Ameriky a do Európy, kde je ich hlavnou destináciou Španielsko.

Čítajte viac Kuba zdražuje benzín o 500 %. Oficiálne by mal stáť až päť eur

„Tento údaj predstavuje najvyššie číslo kubánskych migrantov za dva po sebe idúce roky od prvej migračnej vlny po revolúciu z roku 1959,“ povedal agentúre AFP americký expert na Kubu Jorge Duany. V prvých troch rokoch po revolúcii, ktorú viedol Fidel Castro, odišlo z ostrova okolo 300 000 ľudí. Ďalšie silné migračné vlny boli na začiatku 80. a 90. rokov.

Čítajte viac Nová forma pravicových prevratov pre 21. storočie

Krátko po revolúcii, pri ktorej sa dostala k moci komunistická strana, boli dôvody na emigráciu predovšetkým politické, v súčasnosti ale ľudia z Kuby odchádzajú prevažne kvôli rozsiahlym hospodárskym problémom. „Je veľmi ťažké pokryť aj základné potreby, nič tam nie je. Výpadky dodávok prúdu boli neznesiteľné,“ povedala agentúre AFP kubánska emigrantka Elsa, ktorá sa do Spojených štátov dostala cez Nikaraguu a Mexiko.