Pripravujem sa na riadenie Ruska. Nechápem prečo ma režim ešte nezatkol, povedal odporca vojny a Putinov vyzývateľ

Ruský politik Boris Nadeždin, ktorý u verejnosti získal v poslednom čase nečakanú popularitu ako odporca vojny Ruska proti Ukrajine, dnes odovzdal ústrednej volebnej komisii podpisy na podporu svojej prezidentskej kandidatúry. Oznámili to ruské médiá. Komisia má do desiatich dní podpisy preveriť a rozhodnúť, či Nadeždina ako kandidáta do prezidentských volieb zaregistruje.

Hlasovanie bude tentoraz prvýkrát trojdňové, od 15. do 17. marca. Vo všeobecnosti sa očakáva víťazstvo favorita, súčasného prezidenta Vladimira Putina, ktorý by si tak mal zabezpečiť zotrvanie v Kremli až do roku 2030, ak však teraz 71-ročný politik šesťročný mandát dokončí.

Dnešok je posledným dňom, keď môžu kandidáti na ruského prezidenta v marcových voľbách predložiť ústrednej volebnej komisii podpisy spoluobčanov na podporu svojej kandidatúry. Nadeždin ako predstaviteľ mimoparlamentnej strany mal komisii predložiť najmenej 100-tisíc a najviac 105-tisíc podpisov, pričom z každého z ruských regiónov malo byť najviac 2500 podpisov.

Nadeždin podľa agentúry Interfax povedal, že odovzdal 105-tisíc podpisov vyzbieraných v Rusku. Uviedol tiež, že ho podporili desaťtisíce Rusov žijúcich v cudzine, ale že sa rozhodol ich podpisy neodovzdať. Na kandidátovom webe sa uvádza, že celkový počet podpisov presiahol 200-tisíc.

„Musím sa pripraviť na riadenie krajiny. Nie, nezbláznil som sa,“ povedal Nadeždin v rozhovore, ktorý zverejnil server Meduza. Ten poznamenal, že by bol „zázrak“ a bolo by „proti všetkej logike“, keby sa protivojnový kandidát vôbec objavil na hlasovacom lístku. „Režim nevie, čo urobiť s kandidátom, ktorý sa nečakane stal populárnym,“ napísal vo vlastnom komentári ruský internetový vyhľadávač.

Sám Nadeždin povedal televízii CNN, že nevie, prečo ho vlastne ešte nezatkli. Pripisuje to tomu, že sa spoznal s Putinom ešte v časoch, keď obaja boli „obyčajní ruskí úradníci“, a tak si aj mohol dovoliť označiť ruské ťaženie proti Ukrajine za „fatálnu chybu“, za čo iným Rusom hrozí až 15 rokov za mrežami po odsúdení za šírenie „lživých“ informácie.

Kremeľ vyhlásil, že nepovažuje Nadeždina za súpera súčasnej hlavy štátu. Nadeždin si ale myslí, že milióny Rusov si dobre uvedomujú, že musia zmeniť cestu, po ktorej sa Rusko za Putinovho vedenia uberá, pretože vedie len k militarizácii a do izolácie. Sľúbil, že ak bude zvolený, oslobodí všetkých politických väzňov, vrátane najznámejšieho z opozičných lídrov Alexeja Navaľného, ktorý je teraz v trestaneckej kolónii za polárnym kruhom.

Komisia zatiaľ z 11 známych uchádzačov zaregistrovala štyroch kandidátov – Putina a troch predstaviteľov parlamentných strán: predsedu nacionalistickej Liberálnodemo­kratickej strany Ruska (LDPR) Leonida Sluckého, Vladislava Davankova zo strany Noví ľudia a Nikolaja Charitonova za komunistov.

Pred tromi dňami komisii odovzdal podpisy na svoju podporu Sergej Malinkovič ako kandidát mimoparlamentnej strany Komunisti Ruska. V utorok odovzdal podpisy aj šéf radikálne nacionalistickej strany Ruský všeľudový zväz Sergej Baburin, ktorý ale vzápätí oznámil, že sťahuje svoju kandidatúru a podporil Putina. Z kandidatúry odstúpila tiež Irina Sviridovová, ktorá kandidovala za Demokratickú stranu Ruska. Uviedla, že nezozbierala požadovaný počet podpisov.

Dnes okrem Nadeždina podpisy odovzdal tiež šéf Ruskej strany slobody a spravodlivosti Andrej Bogdanov, ktorý ale rovnako z kandidatúry o Kremeľ odstúpil. Vysvetlil to tým, že nestihol zrušiť bankový účet v zahraničí, ako si od kandidátov vyžadujú ruské zákony. Zatvoriť konto podľa svojich slov nemohol, pretože nedostal vízum pre vstup do schengenského priestoru.

Očakáva sa, že dnes podpisy svojich stúpencov odovzdajú ešte blogerka Rada Russkichová a Anatolij Batašev, ktorý sa prezentuje ako ekológ.

Russkichová sa v jednom interview zverila, že v týchto voľbách plánuje iba zbierať prvé skúsenosti. „Keby som sa teraz stala prezidentkou, bol by to najhorší súbeh udalostí zo všetkých možných,“ povedala s tým, že znovu kandidovať a vyhrať mieni o šesť či 12 rokov. „Triezvo chápem, že teraz je skoro na to, aby som sa stala prezidentkou, musím sa učiť. Ale neskôr budem najlepším lídrom, pretože mám rozsiahle a dobré skúsenosti a na všetko sa pozerám globálne, v rámci planéty, a ako vizionárka pozerám mnoho rokov do budúcnosti. Nevidím prekážky, prečo by som sa v budúcnosti nemohla stať prezidentkou,“ citoval kandidátkine slová portál Kommersant.