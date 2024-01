Armáda NATO smeruje na východ. Rusko vníma enormné vojenské manévre aliancie ako hrozbu

Na cvičení Steadfast Defender 2024 – najväčšieho od cvičenia Reforger v roku 1988, počas studenej vojny – sa zúčastní približne 90 000 vojakov, pripomenula agentúra AFP.

Vojaci z Moldavska, Rumunska a US cvičením Rapid Trident 2023 (Rýchly trojzubec) posilnili vzťahy medzi spojencami z NATO a Kišiňovom, ktorý je dlhodobým partnerom v Severoatlantickej aliancie. / Zdroj: NATO

Peskov tvrdil, že aliancia NATO bola koncipovaná a vytvorená pod vedením Spojených štátov amerických ako nástroj konfrontácie a svoju vojenskú infraštruktúru smerom k ruským hraniciam „už niekoľko desaťročí, bez prestávky“.

„Samozrejme, že je to pre nás hrozba, tak sa k nej správame a neustále prijímame vhodné opatrenia na jej riešenie,“ povedal Peskov v odpovedi na otázku, či Rusko toto vojenské cvičenie považuje za hrozbu.

Saber Junction sú každoročné manévre amerických pozemných síl so spojencami z NATO. Tentoraz sa do tohto cvičenia zapojilo štyritisíc vojakov zo 16 rôznych krajín, ktorí spolu cvičili v Spoločnom mnohonárodnom stredisku pripravenosti neďaleko Hohenfelsu v Nemecku. / Zdroj: US Army