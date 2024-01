Do Červeného mora posiela plavidlá aj EÚ, húsíovia hrozia ďalšími útokmi

Európska únia plánuje do troch týždňov odštartovať námornú misiu v Červenom mori, aby pomohla brániť nákladné lode pred útokmi jemenských povstalcov húsíov podporovaných Iránom, ktoré brzdia medzinárodný obchod a zvyšujú ceny. V stredu to uviedol šéf európskej diplomacie Josep Borrell.

Únia podľa neho chce, aby misia začala fungovať do 17. februára. Predstavitelia tvrdia, že sedem krajín EÚ je pripravených poskytnúť lode alebo lietadlá. Belgicko sa už zaviazalo poslať fregatu. Očakáva sa, že Nemecko urobí to isté. Ešte v stredu by malo byť známe, ktorá členská krajina povedie toto námorné úsilie EÚ. Bude to s najväčšou pravdepodobnosťou Francúzsko, Grécko alebo Taliansko.

Minulý týždeň americké a britské sily zbombardovali viaceré ciele na ôsmich miestach, ktoré využívali húsíovia. Bolo to už druhýkrát, čo títo dvaja spojenci uskutočnili koordinované odvetné útoky na odpaľovacie zariadenia povstalcov.

Húsíovia od začiatku vojny medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas v októbri uskutočnili sériu útokov bezpilotných lietadiel a rakiet na komerčné lode. Borrell však tvrdí, že misia EÚ sa nezúčastní na žiadnych vojenských útokoch.

Povstalci hovoria o sebaobrane

„Účelom je ochrana lodí a zachytenie útokov voči lodiam. Nebudeme sa zúčastňovať sa na žiadnych akciách proti húsíom, iba na blokovaní útokov húsíov,“ povedal Borrell novinárom predtým, ako predsedal schôdzi ministrov obrany EÚ v Bruseli.

Povstalci v stredu doobeda oznámili, že v útokoch na americké a britské plavidlá v Červenom mori budú pokračovať aj naďalej. Tieto kroky odôvodnili tým, že ide o sebaobranu, informuje TASR podľa stredajšej správy agentúry Reuters.

Hovorca jemenských húsíov vo vyhlásení zverejnenom v utorok neskoro večer označil za ciele americké a britské lode, ktoré sa podieľajú na „agresii“ voči ich krajine. Povstalci majú v Jemene pod kontrolou väčšinu územia vrátane hlavného mesta Saná.

Agentúra Reuters píše, že útoky húsíov v Červenom mori a okolí pridali k zvýšeniu regionálneho napätia aj ekonomický prvok tým, že cielia na medzinárodnú lodnú dopravu v tejto oblasti, cez ktorú prechádza 12 percent svetového obchodu.

Jemenskí povstalci vo vyhlásení tiež dodali, že vypálili strely na americký torpédoborec USS Gravely. Centrálne velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM) v noci na stredu uviedlo, že zostrelilo jednu protilodnú strelu s plochou dráhou letu vypálenú z Jemenu smerom do Červeného mora. Z miesta nehlásili žiadne škody.