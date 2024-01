Nedoodvolaný. Prischne generálovi Zalužnému po roztržke so Zelenským nová prezývka?

Svetové médiá iba postupne skladajú mozaiku drámy, ktorá sa v pondelok podvečer odohrala na kyjevskej Bankovej ulici, v sídle ukrajinského prezidenta. Domáci novinári už pre ňu vymysleli aj názov: Nedovydstavka, čo je novotvar, ktorý by sa dal preložiť ako nedoodvolanie.

Schôdzka, na ktorej sa popri dvoch hlavných aktéroch zúčastnil aj minister obrany Rustem Umerov, sa podľa zdrojov BBC niesla spočiatku v úplne pokojnom tóne. Nezvyčajná bola iba tým, že chýbal šéf prezidentskej kancelárie Andrij Jermak, ktorý býva pravidelným účastníkom porád Zelenského so Zalužným, odkedy sa ich vzťahy na jeseň vážne naštrbili. V tento deň bol v Užhorode na rokovaní so šéfom maďarskej diplomacie.

Čo bolo rozbuškou konfliktu, ktorý okolo šiestej večer spustil na sociálnych sieťach lavínu chýrov o odvolaní Zalužného? Na to existujú dve verzie. Podľa zdrojov denníka Times spúšťačom bola poznámka Zalužného, že situácia na fronte zďaleka nie je taká ružová, ako ju hodnotí prezidentská kancelária. Renomovaná publicistka Julia Latyninová počula inú verziu. Podľa nej Zelenskyj požiadal Zalužného, aby podporil zákon o mobilizácii v novej prepracovanej verzii. „Zalužnyj odmietol. Rozhovor prešiel do zvýšených hlasov. Zalužnyj vstal a odišiel. Zelenskyj na neho zozadu zakričal: ,Vyhodím ťa!',“ napísala Latyninová na sieti X (Twitter).

BBC s odvolaním sa na dobre informovaný zdroj uvádza, že prezident odôvodnil potrebu Zalužného rezignácie snahou reštartovať celý systém národných bezpečnostných a obranných štruktúr Ukrajiny. Ponúkol údajne generálovi ako náhradu kreslo tajomníka bezpečnostnej rady štátu či post veľvyslanca v niektorej z európskych krajín (Kyjev má už mesiace neobsadené posty ambasádorov v Británii, Nórsku či Česku). Zalužnyj to ale odmietol.

Nech je to akokoľvek, jedno sa zdá byť isté, keďže o tom informovali telegramové kanály blízke obom stranám konfliktu: téma Zalužného rezignácie bola na stole. S odvolaním sa na zdroj v prezidentskej kancelárii to potvrdil aj portál Dzerkalo tyžnia. Podľa neho prezident vyzval generála, aby opustil svoj post. V reakcii Zalužnyj povedal, že „je právom najvyššieho veliteľa rozhodnúť, s kým bude spolupracovať“, ale on sám neplánuje napísať rezignačné vyhlásenie.

Prečo sa napokon 29. január nestal posledným dňom Zalužného vo funkcii, do ktorej nastúpil vyše pol roka pred ruskou inváziou? Tu zase existuje viacero verzií. Podľa denníka Times v tom, že prezident napokon vzal svoje rozhodnutie späť, zohralo zásadnú úlohu zdesenie dôstojníkov a západných spojencov, pre ktorých 50-ročný generál zostáva hlavným architektom úspešnej obrany Kyjeva na jar 2022 a prekvapivej charkovskej ofenzívy na jeseň rovnakého roku. Druhou možnosťou, o ktorej na základe informácií od štyroch zainteresovaných zdrojov píše denník Financial Times, je, že prezident nenašiel človeka, ktorý by Zalužného bol schopný či ochotný nahradiť.

Prezidentská kancelária ponúkla post hlavného veliteľa Ozbrojených síl Ukrajiny 38-ročnému šéfovi vojenskej rozviedky Kyrylovi Budanovovi a po ňom 58-ročnému veliteľovi pozemných vojsk Olexandrovi Syrskému, píše denník Times a dodáva: „Obaja údajne ponuku odmietli, čím prinútili Zelenského ustúpiť.“

O Budanovovi, ktorý je zodpovedný za tajné operácie proti Moskve, sa vlani hovorilo ako o možnom náhradníkovi za Olexija Reznikova na poste ministra obrany, pri podobne zdĺhavej ságe jeho odvolávania. Ani túto ponuku ale šéf vojenskej rozviedky neprijal, a Reznikovov post napokon obsadil Umerov.

„Problém spočíva v tom, že každý nový hlavný veliteľ bude automaticky porovnávaný so starým, megapopulárnym Zalužným. Podľa decembrového prieskumu Kyjevského medzinárodného inštitútu sociológie (KMIS) 92 % Ukrajincov dôveruje Zalužnému, 60 % Budanovovi a 33 % Syrskému,“ píše portál BBC. Navyše aktuálny vývoj na bojiskách a príprava novej masívnej mobilizácie sú veľmi nepopulárne okolnosti, ktoré budúcemu hlavnému veliteľovi rozhodne nepomôžu upevniť si pozície a posilniť autoritu v armáde, keď mu navyše hrozí prischnúť nálepka politického nominanta či generála ovládaného z prezidentskej kancelárie.

„V prípade Zalužného odstúpenia sa ten, kto bude vymenovaný na jeho miesto, ocitne v najzraniteľnejšej situácii,“ cituje BBC Pavla Kazarina, publicistu a príslušníka Ukrajinských ozbrojených síl. „Bude vnímaný ako poslušný nástroj v rukách politikov. Jeho dôstojnícka prax, armádna kvalifikácia a vojenský talent budú v porovnaní s týmto faktorom druhoradé. Pre státisíce ľudí v uniformách bude Valerij Zalužnyj človekom, ktorého vyhodili za vlastný názor, za ochotu argumentovať a obhajovať svoj postoj. A každý, kto ho nahradí, bude vnímaný ako vykonávateľ prezidentovej vôle,“ upozornil Kazarin.

Zalužného rezignácia, ale aj samotná neistota ohľadom jeho budúcnosti na čele Ukrajinských ozbrojených síl môže podkopať morálku vojakov, varuje denník New York Times. „Zalužnyj je v armáde vysoko rešpektovaný,“ cituje denník Pavla Velička, ktorý slúži v 101. brigáde územnej obrany. „Zosadenie generála by vyslalo správu veliteľom na všetkých stupňoch: bez ohľadu na to, ako dobre robíte svoju prácu, môžete byť odvolaní zo svojej pozície bez udania dôvodu,“ dodal.

Dôsledky takého „kŕčovitého personálneho rozhodnutia“, ak k nemu dôjde, budú vážne, hovorí aj ukrajinský politológ Viktor Neboženko. „Spolitizuje to nielen spoločnosť, ale aj generálov, ktorí pochopia, že budúcnosť a kariéra nezávisia od vojenských zásluh, úspechov či neúspechov na fronte, ale od blízkosti a lojality k politikom, čo sú pri moci. A to znamená, že generáli si budú musieť vybrať: buď sa poslušne podriadia akýmkoľvek vrtochom politikov, alebo politikov zmenia,“ cituje politológa New York Times.

Viacerí pozorovatelia upozorňujú, že zosadenie Zalužného nebude len prostým nahradením jedného generála druhým. V skutočnosti pôjde o porušenie neformálnej dohody, že politické špičky sa nemajú miešať armáde do toho, ako má bojovať, a armáda nemá zasahovať do politických záležitostí.

„Odvolaním Zalužného sa Zelenskyj stane nielen politickým, ale aj vojenským vodcom. Aj po vymenovaní ideálneho generála na jeho miesto bude musieť prebrať zodpovednosť. Aj Churchill alebo Roosevelt poznali hranice svojej zodpovednosti. Keď sa politický vodca zamieša do vojenských záležitostí bez toho, aby sa v nich dostatočne vyznal, to nepovedie k dobrým dôsledkom,“ povedal šéf centra pre globálne štúdie Stratégia XXI Michajlo Hončar pre kyjevské Rádio NV.

Hoci kremeľskí propagandisti už predpovedajú nepokoje a niektorí dokonca občiansku vojnu medzi stúpencami dvoch najpopulárnejších osobností dnešnej Ukrajiny, podľa analytikov BBC zatiaľ nič také nehrozí.

„Je veľmi malá šanca, že v prípade odvolania Zalužného vyjdú Ukrajinci na majdany a armáda obráti svoje bajonety smerom ku Kyjevu,“ komentuje najnovší vývoj ukrajinská redakcia BBC a dodáva: „Je však súčasne nepravdepodobné, že by to malo pozitívny vplyv na celkovú náladu v ukrajinskej spoločnosti, na ukazovatele podpory vládnej moci. A tento faktor by sa najmä v čase vojny nemal podceňovať.“