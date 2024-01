Rakušan predstavil 33 opatrení na zlepšenie bezpečnosti v Česku

„Polícia zlepší analytické nástroje, znovu preverí aktuálne postupy a výcvik a zameria sa aj na osvetu a vzdelávanie v oblasti mäkkých cieľov. Hasičský záchranný zbor pripraví nový spôsob rýchleho informovania obyvateľov, ministerstvo vnútra zaistí školenia. V spolupráci s ministerstvom zdravotníctva zaistí prípravu na nový zákon o zbraniach a dôslednú digitalizáciu systému,“ vymenoval príklady opatrení premiér.

Video Streľba v Prahe: Študenti na rímse, výstrely zo strechy, všade množstvo policajtov

Rezort školstva by mal podľa jeho slov vytvoriť bezpečnostné štandardy pre vysoké školy či pokračovať v poskytovaní psychologickej pomoci na univerzitách.

Rakušan priblížil, že rezort vnútra spolu s políciou už teraz ponúka všetkým univerzitám možnosti expertného poradenstva, aktualizuje metodiky a pripravuje tiež informatívnu kampaň pre verejnosť, do ktorej chce osloviť aj influencerov. „Bude to zamerané nielen na krízové situácie, ale aj na detabuizáciu psychických ochorení,“ avizoval minister.

Okrem toho pripravujú nový efektívny nástroj na rozosielanie varovných správ v prípade aktuálneho nebezpečenstva prostredníctvom technológie cell broadcast (ide o spôsob odosielania správ viacerým používateľom mobilných telefónov v definovanej oblasti súčasne). Dodal, že o tom budú rokovať s mobilnými operátormi.

Video Zásah českej polície na fakulte v Prahe

Minister vnútra má predložiť vláde dopodrobna rozpracované opatrenia do 26. júna. Cieľom opatrení je podľa neho dosiahnuť zvýšený pocit bezpečnosti verejnosti. „Robíme maximum pre to, aby sme investovali do prevencie, ale celkom eliminovať činy osamelých útočníkov nie je možné,“ povedal Rakušan.

Fiala vyhlásil, že udržanie a zvýšenie bezpečnosti nie je len záležitosťou štátu, ale je to spoločná zodpovednosť všetkých občanov. Dodal, že hoci bola masová streľba na UK bezprecedentnou udalosťou, ktorá otriasla celou spoločnosťou, stále platí, že ČR patrí medzi najbezpečnejšie krajiny na svete.