Bidenova administratíva pracuje na novej blízkovýchodnej doktríne

Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena pracuje na novej doktríne zahŕňajúcej bezprecedentný tlak na okamžitý pokrok vo vytvorení demilitarizovaného, ​​ale životaschopného palestínskeho štátu. Píše sa o tom v článku denníka The New York Times (NYT), z ktorého citoval spravodajský web The Times of Israel (TOI), informuje TASR.