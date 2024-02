Českí darcovia zaplatili drahú operáciu. Pre dvojročného chlapca vyzbierali sto miliónov korún

Keď rodičia vyhlásili dobročinnú zbierku pre svojho synčeka, mohli len v kútiku duše dúfať, že sa stane malý zázrak. Veď vyzbierať na operáciu jedného chorého chlapčeka 100 miliónov českých korún je takmer nepredstaviteľné. Chvalabohu, sen sa stal krásnou skutočnosťou: chlapčeka so zriedkavou genetickou poruchou vďaka štedrosti darcov už mohli operovať.

Špeciálny zákrok vykonali lekári vo Francúzsku. „Desať hodín trvajúca operácia bola úspešná. Približne tri týždne zostane dvojročný Martinko v nemocnici na pozorovaní," informoval server iDNES. O finančnú pomoc pre chlapca sa vo výraznej miere zaslúžili české médiá, pretože vlani upozornili na jeho osud a propagovali zbierku.

Foto: Donio.cz martinko2 Martinko so svojou malou sestrou Emou. Donio.cz

Veľa Čechov potvrdilo, že majú šľachetné srdce. Záujemcovia mohli prispievať od 22. augusta 2023. Vyzbieraná suma vyznieva príjemne ohromujúco: na konto zriadenom pre Martinka prišlo dovedna až 150 miliónov korún, čo je v prepočte zhruba 6 miliónov eur. Rodičia sa zaviazali, že nepoužité peniaze minú výhradne na ďalšiu starostlivosť o malého syna alebo ich venujú iným chorým, ktorí tiež potrebujú pomoc.

Martinka operovali v Montpellieri. „Náš malý anjelik sa už prebudí nielen do krásneho dňa, ale predovšetkým veríme, že do prvého dňa svojho nového života," zdôraznili rodičia vo vyhlásení po jeho operácii. Postihol ho zriedkavý syndróm AADC, chorý by bol stále odkázaný na starostlivosť ostatných.

Život mu má zmeniť génová terapia. Neurochirurgovia mu aplikovali do hlavy liek Upstaza. Farmaceutický výrobca o ňom uvádza, že sa podáva formou infúzie v štyroch miniatúrnych dávkach. Upstazu treba poskytnúť v detstve. Predajca lieku informuje, že skúsenosti u pacientov, ktorí majú viac ako 12 rokov, sú obmedzené. „Bezpečnosť a účinnosť u detí mladších ako 18 mesiacov dosiaľ neboli stanovené," konštatuje ďalej. Znamená to, že až teraz má Martinko vyhovujúci vek.

zväčšiť Foto: Donio.cz martinko3 Tomáš Zatloukal so synčekom Martinkom a s dcérkou Emou.

Zbierku vyhlásil otec chorého syna Tomáš Zatloukal. „Martinko je roztomilý dvojročný chlapček so svetlými kučeravými vláskami, modrými očami a tým najčarovnejším úsmevom pod slnkom. Úplne najviac na svete miluje svoju päťročnú sestričku Emu, ktorá mu každý deň spieva, hrá sa s ním a robí všemožné vylomeniny a on sa tomu nahlas smeje a radosťou výska a vrtí sa. Len vyskočiť! Ale to bohužiaľ zatiaľ nie je možné…," napísal v úvode textu na darcovskej stránke Donio.

zväčšiť Foto: Donio.cz martinko4 Dvojročný chlapec má zriedkavú genetickú chorobu.

Martinko mal prvé vážnejšie zdravotné komplikácie tri mesiace po tom čo prišiel na svet. Najprv mal bolesti bruška a veľmi sa potil, potom prekonal bronchitídu a nasledovali viaceré hospitalizácie. Vyšetrenia v Olomouci nič konkrétne neodhalili. Lekári poradili rodičom, aby vzali synčeka k ďalším špecialistom do Prahy.

Medzitým sa objavili problémy s prijímaním stravy. Dostával záchvaty a zvracal. Po štyroch týždňoch na nemocničnom lôžku lekári dospeli k záveru, že Martinko trpí výnimočne sa vyskytujúcim ochorením. „Ide o veľmi zriedkavé genetické ochorenie (okolo 120 potvrdených prípadov na svete), ktoré ovplyvňuje metabolizmus neurotransmiterov v mozgu. Tento syndróm je spôsobený nedostatočnou funkciou enzýmu AADC, ktorý je kľúčový pre premenu aminokyselín (ako dopamín a serotonín), na zodpovedajúce neurotransmitery, ktoré sú nevyhnutné pre správnu komunikáciu medzi nervovými bunkami," uviedol Zatloukal z medicínskych poznatkov.

Toto ochorenie sa prejavuje rôzne. „Martínek trpí najťažšou formou tohto ochorenia a je úplne odkázaný na starostlivosť a pomoc druhých. Je ležiace a bez našej pomoci neudrží ani vzpriamenú hlavičku," upozornil jeho otec.