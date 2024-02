Ďalšia krajina sa obrátila Rusku chrbtom. Z Moskvy sme sklamaní, tvrdí Arménsko

Vzťahy Západu a Ruska sú na bode mrazu okrem iného v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu z predvlaňajšieho februára.

„Musíme si uvedomiť, s kým môžeme naozaj udržiavať vojensko-technické a obranné vzťahy,“ povedal Pašinjan v rozhovore s arménskym rozhlasom. „Predtým bolo 95 až 97 percent našich obranných vzťahov s Ruskou federáciou. Tak to už teraz z objektívnych a subjektívnych dôvodov byť nemôže,“ vyhlásil premiér, podľa ktorého by Arménsko malo nové bezpečnostné väzby budovať okrem Washingtonu a Paríža tiež s Indiou alebo Gruzínskom.

Rusko bolo hlavným spojencom Arménska, bývalej sovietskej republiky susediacej s Gruzínskom, Iránom, Azerbajdžanom a Tureckom. Pašinjan označil prílišné spoliehanie sa na Rusko najmä v strategických otázkach za chybu už vlani na jeseň, keď vyvrcholil dlhoročný spor Arménska a Azerbajdžanu o Náhorný Karabach. Baku po bleskovej vojenskej ofenzíve prevzalo nad horskou enklávou plnú kontrolu a väčšina z asi 120-tisíc tamojších etnických Arménov utiekla v strachu z represií.

Moskva tvrdí, že za porážku v Náhornom Karabachu môže Pašinjanova neschopnosť orientovať sa v zložitej situácii na južnom Kaukaze, píše Reuters.

Francúzsko vlani na jeseň podporilo Arménsko okrem iného dodávkou systémov protivzdušnej obrany. Západoeurópska krajina je zároveň domovom jednej z najväčších arménskych diaspor na svete.

Arménsko sa vo štvrtok oficiálne pripojilo k krajinám, ktoré sa riadia verdiktmi Medzinárodného trestného súdu v Haagu (ICC). Tento súd pred časom vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina v súvislosti s ruskou vojnou na Ukrajine a Moskva avizovaný krok Jerevanu kritizovala. Teraz platí, že ak by Putin do Arménska prišiel, musel by byť zatknutý a vydaný do Haagu.