India oslobodila holuba, o ktorom si myslela, že by mohol byť čínsky špión

India pustila na slobodu holuba, ktorého osem mesiacov držala v zajatí pre podozrenie, že je čínskym špehom. Vták, ktorý bol chytený v máji neďaleko Bombaja, mal na nohách krúžky s písmom pripomínajúcim čínštinu, čo vyvolalo obavy. Nakoniec sa ukázalo, že ide o závodného holuba z Taiwanu, ktorý unikol a dostal sa až do Indie, informovala dnes agentúra AP.

„Polícia holuba vyšetrovala pre podozrenie zo špionáže, ale teraz bol spis uzavretý,“ uviedol denník The Times of India, podľa ktorého bol vták po celý čas držaný na veterinárnej klinike v Bombaji. Vypustený do voľnej prírody bol 30. januára.

Nie je to prvýkrát, čo holub vzbudil podozrenie indickej polície. V roku 2020 policajti v indickej časti Kašmíru prepustili na slobodu holuba, ktorého predtým chytili, keď preletel prísne stráženú hranicu s Pakistanom. Policajné vyšetrovanie dospelo k názoru, že vták nie je špión, vraj patril jednému pakistanskému rybárovi.

V roku 2016 vyvolal v Indii rozruch holub, ktorý mal pri sebe odkaz s vyhrážkou premiérovi Naréndrovi Módímu.