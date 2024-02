Nemci priveľa maródujú, škodí to ich ekonomike

Chorobnosť Nemcov ohrozuje hospodársku prosperitu. Vyplýva to zo štúdie, ktorú predstavila nemecká Asociácia farmaceutických spoločností zaoberajúcich sa výskumom (VFA). Podľa jej záverov strávili Nemci minulý rok tak veľa času na péenke, že to ich ekonomiku uvrhlo do recesie. Keby neboli toľko chorí, krajina by zaznamenala aspoň malý hospodársky rast.