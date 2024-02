Fidesz v otázke prijatia Švédska do NATO počká na schôdzu premiérov

Fidesz pre server atv.hu v piatok uviedol, že s hlasovaním o tejto otázke si počkajú na schôdzku premiéra Viktora Orbána s predsedom švédskej vlády Ulfa Kristerssona, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Podľa švédskeho denníka Dagens Nyheter premiéri Kristersson a Orbán krátko neformálne rokovali počas štvrtkového bruselského summitu. Maďarská strana o tom však neinformovala. Švédsky premiér Orbánovi zopakoval svoj postoj, že sa s ním rád stretne v Budapešti, ale až po maďarskej ratifikácii vstupu Švédska do NATO.

Denník podotkol, že švédsky premiér nedostal odpoveď na otázky o termíne hlasovania v parlamente, ani kedy by sa mohlo uskutočniť stretnutie v Budapešti.

Predseda maďarského Národného zhromaždenia László Kövér v súlade s požiadavkou opozície vo štvrtok zvolal na pondelok 5. februára mimoriadnu schôdzu k ratifikácii vstupu Švédska do NATO.

Server hvg.hu však pripomenul, že od roku 2010 zvolala opozícia mimoriadnu schôdzu parlamentu 17 krát, žiadna sa však doteraz neuskutočnila. Poslanci vládneho bloku Fidesz-KDNP sa na zasadnutí nezúčastnili a jeho program nebol schválený.

Ohrozenie vzťahov s USA

Nadstranícka skupina amerických zákonodarcov vyzvala Maďarsko na okamžitú ratifikáciu členstva Švédska v Organizácii Severoatlantickej zmluvy. Demokratická senátorka z New Hampshire Jeanne Shaheen a jej republikánsky kolega Thom Tillis zo Severnej Karolíny v spoločnom vyhlásení urgujú maďarského premiéra Orbána, aby „bez ďalšieho odkladu“ v Budapešti pokročili s prístupovými protokolmi Švédska do NATO, pričom tiež tvrdia, že ďalšie zdržiavanie procesu by poškodilo vzťahy jeho krajiny so spojencami.​

Maďarsko je jediná krajina v 31-člennej aliancii, ktorá zatiaľ neschválila švédske členstvo v NATO. Budapešť už viac ako rok posúva hlasovanie v tejto veci, čo vyvoláva v NATO frustráciu. Hlasovanie o ratifikácii švédskeho členstva sa ešte neobjavilo na programe maďarského parlamentu a je nepravdepodobné, že sa táto záležitosť dostane pred zákonodarcov minimálne do konca februára, keď sa parlament znovu zíde.

„Napriek mnohým predchádzajúcim verejným záväzkom je Maďarsko posledným zostávajúcim členom NATO, ktorý neratifikoval snahu Švédska, a čas aj trpezlivosť sa krátia. Nečinnosť Maďarska riskuje, že nezvratne poškodí jeho vzťah so Spojenými štátmi a s NATO,“ napísali americkí senátori.

Orbán dlho sľuboval, že jeho krajina nebude posledná v NATO, ktorá schváli žiadosť Švédska. Turecký parlament však švédske členstvo po odkladoch schválil v januári, a tak sa pozornosť presunula na Budapešť, keďže sa spojenci snažia o rozšírenie aliancie čeliac ruskej vojne na Ukrajine.

V separátnom vyhlásení predseda výboru amerického Senátu pre zahraničné vzťahy Ben Cardin naznačil možnosť uvalenia sankcií na Maďarsko za jeho správanie a označil Orbána za „najmenej spoľahlivého člena NATO“.​