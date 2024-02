Rokovania o prímerí v Gaze komplikuje spor vo vedení Hamasu

Informoval o tom v piatok večer denník The Wall Street Journal (WSJ). Podľa neho by šéf Hamasu v Gaze Jahjá Sinvár už súhlasil s dočasným prímerím, ale vodca politického krídla Hamasu Ismáíl Haníja sa snaží o väčšie ústupky zo strany Izraela a o dohodu o trvalom prímerí.

„Ich rodiny umierajú (pri bombardovaní a bojoch),“ povedal jeden z predstaviteľov denníku Wall Street Journal s odkazom na situáciu v Pásme Gazy a podľa neho ochotnejší prístup vedenia Hamasu v Gaze k dohode o prímerí. Haníja, ktorý dlhodobo žije v Katare, naproti tomu podľa Wall Street Journal žiada prísľub trvalého prímeria a väčšie ústupky zo strany Izraela.

V piatok aj vysoký izraelský predstaviteľ povedal stanici NBC News, že pravdepodobnosť dohody je zatiaľ 50 na 50.

V Káhire od štvrtka rokujú zástupcovia Hamasu s egyptskými predstaviteľmi, okrem iného s tamojším šéfom tajnej služby Abbásom Kámilom, ktorý sa pred týždňom v Paríži zúčastnil rokovaní so zástupcami Izraela, Spojených štátov a Kataru.

V piatok vysoký egyptský predstaviteľ povedal agentúre AP, že na stole je návrh zahŕňajúci šesťtýždňové až osemtýždňové prímerie v prvej fáze, počas ktorej by Hamas prepustil starších rukojemníkov, ženy a deti výmenou za stovky Palestínčanov z izraelských väzníc. Zároveň by počas tohto obdobia ďalej išlo o predĺženie prímeria a prepustenie viacerých rukojemníkov a palestínskych väzňov.

Súčasťou návrhu dohody je aj to, aby Izrael povolil do Pásma Gazy vstup až 300 kamiónov denne s humanitárnou pomocou, zatiaľ čo teraz sú to len desiatky, čo je podľa úradov OSN veľmi málo, a hrozí tam preto hladomor.

Izrael by tiež umožnil vysídleným Gazanom návrat do ich domovov na sever, ktorý je ale z väčšej časti zničený. Vysídlených je kvôli bojom podľa OSN 1,9 z 2,3 milióna obyvateľov Pásma Gazy, z toho viac ako milión prebýva na juhu okolo Rafahu pri egyptských hraniciach.

Palestínski ozbrojenci z Hamasu a ďalších teroristických skupín uniesli 7. októbra asi 253 rukojemníkov pri bezprecedentnom a prekvapivom útoku na izraelské pohraničie, pri ktorom povraždili vyše 1 200 ľudí.

Podľa izraelskej tajnej služby drží Hamas v Gaze asi 132 unesených, z toho zrejme 29 ľudí už nežije. Počas doteraz jediného prímeria koncom novembra, ktoré trvalo týždeň, Hamas prepustil 105 rukojemníkov, väčšinou žien a detí, výmenou za 240 palestínskych väzňov. Už v októbri prepustil štyri ženy a jednu izraelskú vojačku zachránila armáda, keď koncom októbra začala pozemnú operáciu v Gaze.

Podľa serveru The Times of Israel by súčasťou výmeny mohlo byť aj vydanie tiel dvoch vojakov, ktorí padli v Gaze v roku 2014, a prepustenie dvoch izraelských civilistov, ktorých Hamas drží od roku 2014 a 2015 a ktorí do Gazy vstúpili dobrovoľne.