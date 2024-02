Skrotili Orbána v Bruseli v otázke Ukrajiny, alebo vyhral?

Našli ste chybu? Dajte nám vedieť. Vypočujte si audioverziu článku - číta Lukáš, hlas umelej inteligencie.

O finančnej pomoci pre Ukrajinu rozhodol mimoriadny summit Európskej únie vo štvrtok. Kyjev v rámci revízie sedemročného rozpočtu dostane 33 miliárd vo forme úverov a 17 miliárd ako nenávratnú podporu. Dohodu o tom už od decembra blokoval Orbán, no zrazu otočil a závery Európskej rady podporil.

Tuskov odkaz

Maďarský premiér azda ešte nikdy nečelil takému politickému tlaku. Bolo to očividné aj z vyjadrení iných lídrov. Napriek odlišným názorom reprezentanti členských štátov zvyčajne príliš verejne nekritizujú svojich kolegov. No vo štvrtok to Orbán za svoj postoj k podpore Ukrajiny, ktorá už takmer dva roky čelí veľkej ruskej invázii, „schytal“ od mnohých. A asi najjednoznačnejšie to povedal poľský predseda vlády Donald Tusk.

„Nemáme problém s takzvanou ukrajinskou únavou. Teraz sme tu v Bruseli unavení z Orbána. Nechápem, nemôžem akceptovať túto veľmi zvláštnu a veľmi egoistickú hru,“ vyhlásil pred summitom Tusk. Podľa viacerých diplomatických zdrojov si pravdepodobne Orbán uvedomil, že nemôže svojich partnerov naťahovať donekonečna. Podpora pre Ukrajinu v jej vojne s Ruskom je pre mnoho krajín taká zásadná, že maďarský premiér riskoval, že si narobí ešte viac nepriateľov ako doteraz.

Svoju úlohu mohol zohrať aj článok v denníku Financial Times. Podľa neho v Bruseli vznikol dokument, ktorý sa pohrával so scenárom, ako poškodiť maďarskú ekonomiku. Keby vraj Budapešť nedostala žiadne eurofondy, mohlo by to viesť k prehĺbeniu verejného dlhu a oslabeniu forintu.

„Orbán to zobral vážne,“ povedal pre denník Guardian nemenovaný európsky diplomat.

Európska rada tvrdí, že dokument, na ktorý sa odvoláva Financial Times, iba analyzuje stav maďarskej ekonomiky. Vyzerá to však tak, že ak ho Orbán naozaj vnímal ako serióznu hrozbu, pozícia maďarského premiéra je slabšia, ako sa na verejnosti môže javiť. Je totiž takmer isté, že sú krajiny vrátane Slovenska, ktoré by mali problém takýto plán podporiť. Bolo by aj extrémne zložité nájsť právne čistý spôsob, ako Maďarsku zastaviť všetky eurofondy tak, aby to prispelo k viditeľnému oslabeniu hospodárstva krajiny.

Tak či onak, Orbán ustúpil. „Začínam uvažovať nad tým, či maďarské slovo pre nie neznie v angličtine ako áno,“ zažartoval si pre Guardian na adresu šéfa maďarskej vlády jeden európsky diplomat. Orbánovi sa nepodarilo presadiť ani myšlienku, že by sa pomoc pre Ukrajinu každoročne prehodnocovala. Znamenalo by to, že Maďarsko by si vždy mohlo uplatniť právo veta. Do záverov summitu sa však nakoniec dostala oveľa všeobecnejšia formulácia.

„Na základe výročnej správy Európskej komisie (EK) o vykonávaní Nástroja pre Ukrajinu bude Európska rada každý rok viesť diskusiu o vykonávaní tohto nástroja s cieľom poskytnúť usmernenia. Európska rada v prípade potreby o dva roky vyzve komisiu, aby predložila návrh revízie v kontexte nového viacročného finančného plánu,“ píše sa v slovenskom preklade záverov na stránke Európskej rady.

Napriek všetkému sa Orbán chváli svojím víťazstvom a zdôrazňuje, že peniaze z balíka 50 miliárd nepôjdu na zbrane. Čo je pravda, ale to ani nikdy nebolo na stole.

Slovenský premiér Fico však tiež tvrdí, že Orbán dostal to, čo chcel. Jeho výhra sa vraj skrýva v 39. bode záverečného dokumentu zo summitu. Ten znie: Európska rada pripomína svoje závery z decembra 2020 týkajúce sa uplatňovania mechanizmu podmienenosti.

Zjednodušene povedané je to nástroj, ktorý sa dá využiť na to, aby členská krajina nedostala európske peniaze, keď nespĺňa zásady právneho štátu. Spomenuté závery z decembra 2020 oddialili jeho používanie, ale reguláciu odobril aj Súdny dvor EÚ.

Nie je teda zatiaľ celkom jasné, čo Orbán získal tým, že sa summit vrátil k formulácii z decembra 2020. Fico v Bruseli priamo neodpovedal na otázku Pravdy, či sa dá v najbližšom období očakávať, že Maďarsku eurokomisia uvoľní nejaké peniaze, ako sa to stalo vlani v decembri.

„Ja nebudem hovoriť za pána Orbána. Mne to stačilo, keď som tam tú záverečnú vetu videl. Tam sú nastavené parametre, kedy môžete niekomu šliapnuť na krk,“ vyhlásil Fico s tým, že podľa neho je prístup k Maďarsku cez čiaru a že Orbán by sa nenechal vydierať.

Zastavenie eurofondov a vyplácania peňazí z plánu obnovy pre Budapešť však súvisí s tým, že eurokomisia vyhodnotila, že tamojšia vláda nedodržiava všetky pravidlá právneho štátu i s tým, že nedostatočne chráni využívanie financií z EÚ. Ak by zrazu Brusel tieto prostriedky uvoľnil, určite by sa proti tomu postavil Európsky parlament, ktorý musí ešte schváliť revíziu rozpočtu vrátane 50 miliárd pre Ukrajinu.

No na problematickú formuláciu z bodu 39. upozorňuje aj Daniel Hegedűs, expert na strednú Európu z organizácie German Marshall Fund.

„Úprimne povedané, ak bola eurokomisia za posledných 14 rokov v prípade Maďarska zaujatá, vždy to bolo v prospech Orbána. Tento jazyk, rovnako ako ten istý z decembra 2020, vytvára veľmi zlý imidž, pretože vyvoláva dojem, že členské štáty chcú umravniť a ponížiť EK,“ napísal na sociálnej sieti Linkedin Hegedűs.

Hrozba pre EÚ

Je dohoda na finančnej podpore pre Ukrajinu znakom, že EÚ si v súvislosti s ruskou vojnou dokáže udržať jednotu?

„Závisí to od toho, čo pod týmto pojmom rozumieme. Z geostrategického hľadiska väčšina krajín EÚ zdieľa rovnakú analýzu. Rusko je hrozba a treba sa s ňou vyrovnať. Kľúčovou otázkou je, čo to znamená. Už sme to videli pri energetických opatreniach, že krajiny majú iné perspektívy. Napríklad aj Maďarsko dostalo výnimku z ropných sankcií. Je zrejmé, že aj v súvislosti s vývozom zbraní existujú dôležité rozdiely. Niektoré krajiny sú ochotné zájsť ďalej ako iné. Jednou z kľúčových otázok bola teraz pomoc Ukrajine. Maďarsko blokovalo balík vo výške 50 miliárd eur, aby si udržalo svoje postoje v otázkach právneho štátu a získalo pomoc z plánu obnovy. Takéto príklady sú však kľúčovou hrozbou pre jednotu EÚ,“ pripomenul pre Pravdu expert na európsku politiku Timo Miettinen z Helsinskej univerzity.