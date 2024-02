Britskú lietadlovú loď vyradili z účasti na cvičení NATO problémy s vrtuľou

NATO v Moldavsku na Rusov vytiahlo rýchly trojzubec Video Vojaci z Moldavska, Rumunska a US cvičením Rapid Trident 2023 (Rýchly trojzubec) posilnili vzťahy medzi spojencami z NATO a Kišiňovom, ktorý je dlhodobým partnerom v Severoatlantickej aliancie. / Zdroj: NATO

Loď sa z tohto dôvodu nezapojí do cvičenia pri arktickom pobreží Nórska a nahradí ju HMS Prince of Wales (R09), druhá lietadlová loď triedy Queen Elizabeth.

Zmena plánov je takmer opačným scenárom toho, čo sa stalo v auguste 2022, keď sa lodi HMS Prince of Wales (R09) na ceste na cvičenie so Spojenými štátmi a Kanadou pri pobreží Severnej Ameriky pokazila vrtuľa. Plavidlo museli odtiahnuť z ostrova Wight späť do prístavu a jeho miesto zaujala HMS Queen Elizabeth (R08).

Keďže loď je teraz mimo diania, námorníctvo možno nebude môcť vyslať lietadlá do Červeného mora – ako navrhol britský minister ozbrojených síl James Heappey -, kde sa rozhoreli boje s Iránom podporovanými húsijskými povstalcami, ktorí útočia na nákladné lode vo vodách spájajúcich Áziu s Európou a USA.

Británia sa v sobotu pridala k Spojeným štátom, s ktorými zaútočila na 36 cieľov húsíov v Jemene. Išlo o druhú vlnu úderov zameraných na zneškodnenie Iránom podporovaných skupín, ktoré útočia na americké a medzinárodné záujmy.

Problémy s vrtuľou sú už druhým neúspechom Kráľovského vojenského námorníctva za menej ako tri týždne – po zrážke dvoch vojnových lodí v prístave v Bahrajne, ktorá spôsobila škody na plavidlách, ale nedošlo k žiadnym zraneniam.

Vojenskí predstavitelia uviedli, že vyšetrujú príčinu zrážky, pri ktorej loď HMS Chiddingfold (M37) vplávala do kotviacej lode HMS Bangor (M109). Obe plavidlá, určené na boj proti mínam, boli nasadené na Blízkom východe, kde pomáhali chrániť obchodné lode.

HMS Prince of Wales (R09) bude teraz viesť cvičenie s údernou skupinou ôsmich plavidiel – štyroch britských, ako aj amerických, španielskych a dánskych.

Na cvičení Steadfast Defender 2024 – najväčšieho od cvičenia Reforger v roku 1988 – sa zúčastní približne 90 000 vojakov zo všetkých členských štátov NATO a Švédska. Manévre sa začali 22. januára a potrvajú do 31. mája.

Program cvičenia je navrhnutý tak, aby simulovalo reakciu NATO na útok súpera, akým je Rusko. Manévre budú pozostávať zo série menších cvičení a budú sa konať v lokalitách od Severnej Ameriky po východné krídlo NATO, blízko ruských hraníc.