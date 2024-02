Bloomberg: G7 chce použiť zmrazené ruské aktíva ako záruku pri obnove Ukrajiny

Skupina vyspelých krajín G7 a Európska únia rokujú o pláne, podľa ktorého by zmrazené aktíva ruskej centrálnej banky v hodnote viac ako 250 miliárd dolárov použili ako záruku za úvery na povojnovú obnovu Ukrajiny. S odvolaním sa na svoje zdroje o tom informovala agentúra Bloomberg.

Zdroje oboznámené s plánom uviedli, že spojenci Ukrajiny by mohli vydať dlhopisy s cieľom podporiť rekonštrukciu krajiny poničenej ruskou inváziou a zmrazené ruské aktíva by použili ako záruku. Autori návrhu predpokladajú, že na základe nejakého urovnania konfliktu podľa medzinárodného práva by Rusko bolo povinné zaplatiť za škody spôsobené v susednej krajine.

Ak by Rusko požiadavku na zaplatenie škôd odmietlo, mohli by sa uplatniť nároky na zmrazené aktíva, uviedli zdroje Bloombergu. Upozornili však, že sa o tejto veci zatiaľ rokuje na technickej úrovni, takže politické rozhodnutie ešte nepadlo. Niektoré krajiny chcú postupovať rýchlejšie ako iné.

Skupina najvyspelejších ekonomík sveta sľúbila, že Rusko prinúti, aby za obnovu Ukrajiny zaplatilo a že aktíva, na ktoré sa vzťahujú sankcie, nechá zmrazené dovtedy, kým to Moskva naozaj urobí. Niektorí členovia G7, medzi nimi aj Francúzsko a Nemecko, zatiaľ nesúhlasia s možnosťou skonfiškovať zmrazený ruský majetok rovno, a to z obáv pred právnymi dopadmi takéhoto kroku a následkami pre stabilitu eura. Rusko opakovane dáva najavo, že proti akémukoľvek pokusu zabaviť zmrazený majetok sa bude brániť právnou cestou.

Tieto diskusie sa týkajú potrieb Ukrajiny v dlhodobom horizonte a nevzťahujú sa na okamžitú pomoc na podporu ukrajinskej ekonomiky. Európska únia tento týždeň schválila 50 miliárd eur na dlhodobú finančnú pomoc Kyjevu, zatiaľ čo v Spojených štátoch balík vojenskej a ekonomickej pomoci v objeme 60 miliárd dolárov uviazol pre politické spory v Kongrese.