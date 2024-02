ONLINE: Nádej pre Kyjev? V Senáte USA je návrh, ktorý uvoľní milardy pre Ukrajinu

V americkom Senáte už je kompromisný návrh zákona, ktorý ráta so 60 miliardami dolárov pre Ukrajinu. Je však otázne, či prejde cez Snemovňou reprezentantov.

5:45 Demokratickí a republikánski senátori v nedeľu večer predstavili návrh zákona, ktorý by mal stabilizovať situáciu na južnej hranici Spojených štátov a zároveň poskytnúť pomoc vo výške 60 miliárd dolárov Ukrajine a 14 miliárd dolárov Izraelu. Návrh, o ktorom bude tento týždeň hlasovať Senát, prakticky okamžite podporil aj americký prezident Joe Biden. Žeby prešiel tiež Snemovňou reprezentantov, je však podľa agentúry AP kvôli odporu časti republikánov nepravdepodobné.

Senátny kompromis, ktorý je výsledkom mesiacov vyjednávania, počíta s celkovými výdavkami vo výške 118 miliárd dolárov, z ktorých by 20 miliárd dolárov išlo na ochranu hraníc, ďalšie desiatky miliárd Ukrajine a Izraelu a desať miliárd humanitárnej pomoci civilnému obyvateľstvu v Pásme Gazy. Ďalšie financie sú podľa zdroja agentúry Reuters určené na bezpečnosť v oblasti Červeného mora a pre amerických partnerov, ktorí čelia narastajúcim nárokom Číny.

„Priority tohto návrhu zákona sú príliš dôležité na to, aby sme ich ignorovali, a príliš zásadné na to, aby sa im stavala do cesty politika,“ doplnila. Uviedol vo vyhlásení šéf senátnej väčšiny a demokrat Chuck Schumer, ktorý chce, aby sa o návrhu v hornej komore amerického parlamentu hlasovalo najneskôr v stredu.

Taktiež najvyššie postavený republikán v Senáte Mitch McConnell vyzval na schválenie návrhu s tým, že ani za republikánskeho prezidenta by nebolo možné dosiahnuť lepšiu dohodu.

K urýchlenému súhlasu vyzval zákonodarcov aj Biden, podľa ktorého návrh počíta s najtvrdšími a najférovejšími reformami americkej politiky ochrany hraníc za desiatky rokov. Republikáni v Snemovni reprezentantov podľa neho teraz musia ukázať, či naozaj chcú problém riešiť, alebo naďalej hrať politické hry.

Podľa AP je návrh zrejme najlepšou šancou Bidena, ako zabezpečiť ďalšiu podporu pre Ukrajinu. Zároveň ale čelí silnému odporu konzervatívcov, a to aj kvôli blížiacim sa prezidentským voľbám. Republikáni – vrátane ich pravdepodobného kandidáta na prezidenta Donalda Trumpa – podľa AP nechcú Bidenovi dopriať úspech v oblasti ochrany hraníc, ktorú považujú za jednu z jeho najväčších slabín. Navyše tvrdí, že prezident má už teraz dostatok právomocí, ako obmedziť nelegálne prekračovanie hraníc.

Počty migrantov, ktorí cez južné hranice smerujú do USA, teraz dosahujú rekordné hodnoty.