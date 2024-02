Dôsledok sankcií? Rusom chýbajú diely, padol ďalší vrtuľník. Traja záchranári zahynuli

Vrtuľník Mi-8 ruskej záchrannej služby sa počas cvičného letu zrútil do Onežského jazera na severozápade Ruska. Všetci traja členovia posádky zahynuli. Trosky stroja sa našli v zhruba päťdesiatmetrovej hĺbke, uviedli dnes podľa agentúry Interfax ruské úrady.

Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa do Ruska len ťažko dostávajú náhradné diely pre letecký priemysel a dopravné nehody a incidenty sú čoraz častejšie, poznamenal nedávno americký list The Washington Post (WP).

Vladimir Milov pre Pravdu: Rusko pod vedením Putina nie je také, ako si Slováci myslia Video Bol svedkom vzostupu ruského vodcu Vladimíra Putina ku moci. Vtedy Vladimir Milov pôsobil ako viceminister energetiky, po rokoch sa stal opozičným politikom a časom bol donútený z vlasti odisť. V rozhovore pre denník Pravda vysvetli, prečo prikláňanie k Rusku neprenesie Slovákom žiadne výhody.

Na palube vrtuľníka bola skúsená posádka s tisíckami nalietaných hodín, ktorá sa opakovane podieľala na pátraní a záchrane osôb na vodných plochách. Pomáhali tiež pri lesných požiaroch.

„Vrak vrtuľníka bol nájdený 11 kilometrov od brehu v hĺbke 50 metrov. Do operácie bolo zapojených viac ako 140 špecialistov a 33 kusov techniky“, vrátane potápačov a diaľkovo ovládanej ponorky Falcon, uviedlo ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie na telegrame.

Čítajte aj Rusko postihla kríza. Ceny potravín sú rekordné, znepokojení ľudia stoja v nekonečných radoch

Do Ruska, ktoré kvôli invázii na Ukrajinu už takmer dva roky čelí západným sankciám, sa s ťažkosťami dostávajú náhradné diely. V Rusku sa v poslednom čase množia nehody aj incidenty. Vlani od 1. do 24. decembra sa nenašiel v štatistike ani jediný deň, ktorý by sa zaobišiel bez nehody, núdzového pristátia alebo prerušenia vzletu pre technické problémy, vypočítala predtým stanica Rádio Slobodná Európa.