Ratifikácia vstupu Švédska do NATO? Schôdza maďarského parlamentu má vopred jasný scenár

Mimoriadna pondelňajšia schôdza maďarského parlamentu o ratifikácii rozšírenia vstupu Švédska do Severoatlantickej aliancie s najväčšou pravdepodobnosťou nebude uznášaniaschopná. Zaznelo to v pondelok v komerčnej rozhlasovej stanici InfoRádió, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Tusk: Nie sme unavení z Ukrajiny, ale z Orbána Video

Rozhlasová stanica pripomenula, že poslanci vládneho bloku Fidesz-KDNP minulý piatok (2. 2.) oznámili, že sa na mimoriadnej schôdzi iniciovanej opozíciou nezúčastnia.

„Mimoriadnu schôdzu iniciovala Maďarská socialistická strana (MSZP) predovšetkým preto, aby parlament čo najskôr schválil vstup Švédska do NATO,“ povedal pre InfoRádio predseda parlamentnej frakcie socialistov Bertalan Tóth.

Čítajte viac Na Západe rastú obavy z ruského útoku, Nemci si už pre prípad vojny chystajú zásoby

„V uplynulom období sa dôvody Fideszu pre odklad ratifikácie neustále menili, do Štokholmu vyslali aj delegáciu. Nastal však čas, aby konečne pamätali aj na záujmy Maďarska,“ zdôraznil ľavicový politik.

„Vláda podporuje členstvo Švédska v NATO, ale jeho schválenie závisí od poslancov,“ uviedol maďarský premiér Viktor Orbán koncom minulého roka. Poslanci vládneho bloku Fidesz-KDNP podľa slov Orbána nemajú veľmi chuť schváliť členstvo Švédska v NATO, pretože po ratifikácii Fínov tamojšia vláda zažalovala Maďarsko v Európskej únii v inej záležitosti.

Z V4 zostali podľa Fica dvaja. Napriek tomu s Orbánom nevytvorili suverénny tandem Video

Šéf úradu vlády Gergely Gulyás zasa zdôraznil, že nepovažuje za dôležité, aby sa o prijatí Švédska do NATO rozhodovalo na mimoriadnom zasadnutí parlamentu, ale aby sa dovtedy urobili kroky na budovanie dôvery medzi Budapešťou a Štokholmom, po ktorých by mohli poslanci bezvýhradne podporiť vstup Švédska do NATO.

„Pozvali sme švédskeho premiéra. Ak to bude pre Švédov dôležité, tak samozrejme prídu do Budapešti, alebo aspoň urobia kroky, ktoré povedú k tomu, že maďarskí poslanci ochotne zahlasujú za vstup Švédska do NATO,“ dodal Gulyás.

Čítajte viac Fidesz v otázke prijatia Švédska do NATO počká na schôdzu premiérov

Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó v piatok v Bruseli vyhlásil, že švédsky premiér Ulf Kristersson by mal navštíviť Budapešť ešte pred hlasovaním v maďarskom parlamente o prijatí jeho krajiny do Severoatlantickej aliancie. Kristerssom však Orbánovi tiež v Bruseli povedal, že sa s ním síce rád stretne v Budapešti, ale až po maďarskej ratifikácii vstupu Švédska do NATO.

Mimoriadnu schôdzu parlamentu zvolal predseda László Kövér na 13.00 h. Riadna jarná schôdza parlamentu sa má začať 26. februára.