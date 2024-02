Dodávky zbraní Kyjevu prospievajú mieru, polemizuje Zeman na diaľku s Ficom

Kým slovenský premiér tvrdí, že vojenská pomoc Kyjevu zo strany Západu len zbytočne predlžuje vojnové utrpenie, český exprezident ju považuje za príspevok k budúcemu mieru.

„Záleží na tom, komu dodávate zbrane. Ak ich dodávate agresorovi, teda tomu, kto prepadne svojho suseda, potom samozrejme neprospievate mieru. Ak dodávate zbrane strane, ktorá sa bráni, tak naopak mieru prospievate,“ cituje Zemana portál iDNES.

„Keby obeť agresie bola ponechaná bez pomoci, potom by určite svetový mier bol narušený. Ostatne, my sme to zažili vo svojich dejinách v Mníchove a koniec koncov aj pri sovietskej okupácii v roku 1968, čiže minimálne dvakrát,“ pripomenul bývalý český prezident opakovanú skúsenosť niekdajšieho spoločného štátu Čechov a Slovákov.

„Rusko sa stalo hrozbou svojim útokom na Ukrajinu, to je objektívny fakt,“ odpovedal Zeman v rozhovore pre iportal24.cz na otázku, ako vníma bezpečnostnú stratégiu vlády Petra Fialu, ktorá Rusko označuje za hrozbu. „Rusko preukázalo, že je schopné prepadnúť susedný štát, a to sa v slušnej spoločnosti jednoducho nerobí,“ povedal český exprezident.

Zeman v čase, keď bol ešte prezidentom – podobne ako Fico – dlhodobo kritizoval sankcie proti Rusku. Tie na Moskvu Západ uvalil potom, čo v rozpore s medzinárodným právom v roku 2017 anektovala Krym. Keď však šéf Kremľa Vladimira Putin pred bezmála dvoma rokmi rozpútal veľkú vojnu na území celej Ukrajiny, Zeman názor radikálne zmenil a za svoj predchádzajúci omyl sa verejne ospravedlnil. „Rusko sa týmto činom dopúšťa zločinu proti mieru,“ zhodnotil Putinovu inváziu.