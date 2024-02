Generál Zalužnyj hovoril aj to čo nemal, jeho odvolanie by som však na mieste Zelenského zvážil, tvrdí Pavel Macko

Špekulácie o skorom odvolaní, medzi Ukrajincami populárneho, generála Valerija Zalužného v posledných dňoch naberajú na obrátkach, a tak sa zdá, že to má u najvyššieho veliteľa ozbrojených síl Ukrajiny, prezidenta Volodymyra Zelenského, spočítané. Vojenský expert a generál vo výslužbe Pavel Macko však tvrdí, že to vôbec nemusí byť také jasné.

Interpretácia, že spor medzi Zelenskym a Zalužnym tkvie v tom, že prezident chce byť bojovnejší, na bojisku útočnejší a Zalužnyj zdržanlivejší je mylná, hovorí Pavel Macko. Prezident Zelenskyj má podľa Macka na prípadné odvolanie Zalužného iné legitímne dôvody, napríklad verejné oznámenie Zalužného o potrebe mobilizácie Ukrajincov, ktorým prezidenta obišiel.

Napriek tomu by Macko na mieste Zelenského Zalužného odvolanie ešte zvážil. „Zalužnyj bol predsa len predstaviteľom toho, kto dal Ukrajincom, ako podstatne vojensky slabšiemu súperovi šancu prežiť počiatočné fázu invázie. Nebolo by dobré, aby jeho výmena vyvolala na Ukrajine rozkol, aj ke%d tomu zatiaľ nič nenasvedčuje,“ hovorí Macko. Dnes je však situácia trochu iná, ako v doterajších fázach ruskej invázie, dodáva Macko: „Ukrajinci potrebujú ofenzívu. A na ňu potrebujete iné myšlienkové nastavenie, ako na aktívnu obranu. Možno prezident Zelenskyj hľadá niekoho, kto, ak sa vytvoria vhodné podmienky, pôjde tvrdo do veľkého prielomu na bojisku. Na to možno treba inú povahu, ako má Zalužnyj, ktorý sa osvedčil najmä v obrannej fáze vojny na Ukrajine.“

Aký je aktuálny stav na bojisku a s akými problémami sa musí Ukrajina po vojenskej stránke vyrovnávať? V podcaste denníka Pravda sa pozrieme aj na prípadný nákup protivzdušnej obrany Patriot od američanov, o ktorom hovorí minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru.

