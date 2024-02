Uviaznutí a zranení Česi na rakúskej hore sú zachránení. Po dvoch nociach k ním priletel vrtuľník

Muži vo veku 25 a 39 rokov zavolali na tiesňovú linku v nedeľu večer a uviedli, že ich na severnej stene hory zranil padajúci kameň, no dokázali sa dostať k bivaku vo výške asi 3200 metrov. So záchranármi odtiaľ komunikovali pomocou mobilného telefónu. Skoršiu záchranu znemožňoval silný vietor. Výstup po zemi by trval mnoho hodín a záchranári od neho upustili po dohode so zranenými.

Po dvoch nociach strávených v bivaku boli obaja horolezci v dnešných ranných hodinách na lane navijaka spustenom z policajného vrtuľníka prepravení na vyhliadku Franz-Josefs-Höhe, odkiaľ ich potom vyzdvihol vrtuľník záchrannej služby.

Stály bivak bol na Grossglocknere zriadený v roku 2020 v nadmorskej výške 3205 metrov a nahradil starší prístrešok. Za normálnych okolností poskytuje miesto pre 15 osôb, v prípade potreby ale aj pre väčší počet. Jednoduchý „kontajner“ však rozhodne nie je „cieľom romantických výletov“, upozorňuje miestny alpský spolok. Bivak skôr slúži ako bezpečný prístav pre horolezcov, ktorí sa ocitli v núdzi ako teraz dvojica Čechov.